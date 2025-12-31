विज्ञापन
New Year Party: दिल्ली, गोवा, कश्मीर, मनाली... नए साल के जश्न पर कहां कैसी तैयारी? जानें हर अपडेट

नए साल के स्वागत के जश्न में जुटने वाली भीड़ को देखते हुए 31 दिसंबर शाम 7 बजे से दिल्ली में कनॉट प्लेस और इंडिया गेट के आस-पास ट्रैफिक प्रतिबंध लागू होंगे. कई चौराहों से आगे एंट्री बंद रहेगी, सीमित पार्किंग होगी और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने की सलाह दी गई है.

नए साल के स्वागत की तैयारी में शिमला में जुटी लोगों की भारी भीड़.
  • दिल्ली में नए साल के जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए 17 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.
  • गोवा पुलिस हाई अलर्ट पर है और तटीय इलाकों तथा पार्टी जोन में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात हैं.
  • लखनऊ और पटना में ट्रैफिक उल्लंघन, रैश ड्राइविंग और नशे में ड्राइविंग पर सख्त निगरानी और कार्रवाई की जा रही है.
New Year 2026 Party: साल 2025 आज समाप्त हो रहा है. बुधवार को रात के 12 बजते ही नए साल की शुरुआत हो जाएगी. नए साल के स्वागत की तैयारी हर किसी ने अपने-अपने तरीके से कर रखी है. बहुत सारे लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जश्न की तैयारी में जुटे हैं. प्रसिद्ध मंदिरों के साथ-साथ टूरिस्ट स्पॉटों पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है. ऐसे में नए साल की तैयारी पर कहां-कैसी तैयारी की गई है? पार्किंग की कैसी व्यवस्था है? हुंडदंगियों पर नकेल के लिए कैसी तैयारी है, जानें दिल्ली, गोवा, कश्मीर, मनाली सहित देश के प्रमुख शहरों का हाल. 

साल 2026 के स्वागत की कहां कैसी तैयारी, प्रमुख शहरों का अपडेट

दिल्ली: 31 दिसंबर शाम 7 बजे से कनॉट प्लेस और इंडिया गेट के आसपास ट्रैफिक प्रतिबंध लागू होंगे. कई चौराहों से आगे एंट्री बंद रहेगी, सीमित पार्किंग होगी और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने की सलाह दी गई है. राजधानी में नए साल के जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए शहर में 17 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. एसआरपीएफ, क्यूआरटी, बम निरोधक दस्ते, ट्रैफिक पुलिस और होमगार्ड शामिल हैं. संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

गोवा: हाल की आग की घटना के बाद नए साल को लेकर गोवा पुलिस हाई अलर्ट पर है. तटीय इलाकों, पब्स और पार्टी जोन में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है. प्रशासन ने पर्यटकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है और अवैध गतिविधियों पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति लागू रहेगी.

लखनऊ: 31 दिसंबर को देखते हुए पुलिस ने विशेष सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन की योजना बनाई है ताकि रैश ड्राइविंग, मारपीट और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को रोका जा सके. डीसीपी ट्रैफिक ने खुद सघन वाहन जांच अभियान की अगुवाई की. बाइक स्टंट, हुड़दंग और ट्रैफिक उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

पटना: पटना में मरीन ड्राइव समेत शहरभर में सघन वाहन जांच चल रही है. डीजीपी ने बाइकर्स गैंग, नशे में ड्राइविंग, अवैध शराब और ड्रग नेटवर्क पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं, भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात है.

चंडीगढ़: नए साल के जश्न को देखते हुए चंडीगढ़ में करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. 20 विशेष महिला दस्ते भी मैदान में होंगे. प्रमुख बाजारों, क्लबों और रिहायशी इलाकों में रातभर निगरानी रखी जाएगी.

मनाली: नए साल से पहले मनाली में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है. होटल लगभग फुल हैं. प्रशासन ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग मैनेजमेंट और सुरक्षा इंतजामों को लेकर अलर्ट पर है, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस तैनात है.

जयपुर: जयपुर में बढ़ती पर्यटक संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. ट्रैफिक जाम से बचने के लिए विशेष यातायात योजना लागू की गई है. प्रमुख पर्यटन स्थलों और बाजारों में पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है.

नोएडा: नए साल के जश्न में किसी तरह का व्यवधान न पड़े, इसके लिए नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर है. वरिष्ठ अधिकारी खुद मैदान में उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं. जॉइंट सीपी राजीव नारायण मिश्रा ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में फ्लैग मार्च किया.

वाराणसी / मथुरा / प्रयागराज: नए साल पर धार्मिक नगरी वाराणसी, मथुरा और प्रयागराज में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ है. होटल फुल, टैक्सी दुर्लभ और मंदिरों में लंबी कतारें. प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए हैं.

पुरी: जगन्नाथ धाम में साल के अंतिम दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है. जनवरी 2026 तक भीड़ जारी रहने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन मजबूत किया गया है.
 

