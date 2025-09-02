टूरिस्ट ने हाथी की सूंड में डाला बीयर, सोशल मीडिया पर वायरल Video देख भड़के लोग, बोले- ऐसी सजा दो कि...

केन्या (Kenya) के एक वन्यजीव अभयारण्य में एक स्पेनिश पर्यटक द्वारा कथित तौर पर एक हाथी की सूंड में बीयर डालने के बाद उसकी जांच की जा रही है. अब डिलीट हो चुके वीडियो में, इंस्टाग्राम हैंडल @skydive_kenya इस्तेमाल करने वाले इस व्यक्ति को एक लोकप्रिय केन्याई बीयर, टस्कर, के एक कैन से बीयर पीते हुए और बचा हुआ ड्रिंक बूपा नाम के हाथी की सूंड में डालते हुए देखा जा सकता है.

बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना पिछले साल मध्य केन्या के लाइकिपिया काउंटी स्थित ओल जोगी कंजरवेंसी में हुई थी, लेकिन हाल ही में केन्यावासियों के उस पर्यटक की आलोचना करने के बाद यह मामला प्रकाश में आया. शख्स ने वीडियो के कैप्शन में लिखा था: "सिर्फ़ एक टस्कर और एक दांतेदार दोस्त."

एक कर्मचारी ने प्रकाशन को बताया, "ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था. हम एक संरक्षण क्षेत्र हैं और हम ऐसा होने की अनुमति नहीं दे सकते. हम लोगों को हाथियों के पास भी नहीं जाने देते." केन्या वन्यजीव सेवा (केडब्ल्यूएस) के प्रवक्ता पॉल उडोटो ने कहा कि इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि उस व्यक्ति की पहचान की जा सके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपना नाम इस्तेमाल नहीं करता.

'उस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए'

वन्यजीव अभयारण्य ने पिछले महीने फेसबुक पर एक बयान जारी किया था, जिसमें इस घटना की पुष्टि की गई थी और साथ ही यह भी बताया गया था कि क्लिप में दिख रहा हाथी स्वस्थ है. बयान में कहा गया है, "ओल जोगी वन्यजीव अभयारण्य को एक वीडियो के फिर से सामने आने की जानकारी है जिसमें एक व्यक्ति हमारे एक अभ्यस्त हाथी को बीयर पिला रहा है." अभयारण्य ने आखिरकार कहा, "हम इस तरह के मामलों को बेहद गंभीरता से लेते हैं और अपनी देखभाल में मौजूद जानवरों की भलाई और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

सोशल मीडिया पर कार्रवाई की मांग

इस खबर के फैलने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उस शख्स पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "उस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए और उसे निर्वासित किया जाना चाहिए." जबकि दूसरे ने आगे कहा, "इस आदमी को सभी वन्यजीव स्थलों से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए."

