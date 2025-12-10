बिकिनी मॉडल देख पोती ने नानी से पूछा- मैं भी करूं क्या, मिला ऐसा जवाब, जिसे कोई भी लड़की नहीं सुन सकती

Funny nani viral reel: कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं, जिन्हें देख कर लगता है कि, बड़ों की समझ और बच्चों की शरारतें जब मिलती हैं ना...तो कंटेंट खुद-ब-खुद वायरल हो जाता है. कुछ ऐसा ही इस वीडियो में हुआ, जिसमें नातिन तो नानी की टांग खींचने निकली थी, लेकिन पारी उल्टी पड़ गई. नानी ने अपनी सीधी-साधी लेकिन 'चटपटी' समझदारी से ऐसा जवाब दिया कि लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं.

वीडियो में क्या है मजेदार? (trending reels)

मॉल में घूम रही एक लड़की अपनी देसी नानी को बड़े मजे से एक ब्लैक बिकिनी पहनी मॉडल का ऐड दिखाती है. लड़की पूछती है, 'नानी, ये कैसी लग रही है?' इस पर नानी बिल्कुल आराम से जवाब देती हैं, 'अच्छी लग रही है.' अब लड़की की असली प्लानिंग शुरू होती है. चेहरे पर मुस्कान और आंखों में शरारत लिए वो फिर पूछती है और अगर मैं ऐसा पहनूं तो? बस...यही वो पल था जहां इंटरनेट लोटपोट हो गया. नानी बड़े आराम से मजे लेकर बोलती हैं, उसके लिए हाथ-पैर भी गोरे होने चाहिए.' मतलब...नातिन नानी को चिढ़ाने निकली थी, लेकिन नानी ने ही उसकी 'मौज' ले ली.

इंटरनेट क्यों दे रहा है स्टैंडिंग ओवेशन? (family humor India)

लोग कह रहे हैं, 'नानी सीधी हैं, लेकिन बात सीधी-सपाट बोलती हैं.' कुछ यूजर्स ने लिखा, 'नानी की savage energy किसी influencer से कम नहीं है.' कई लोगों ने इसे 'रियल देसी जनरेशन गैप मोमेंट' बताया. वीडियो इंस्टाग्राम पर @silly_samosa नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन भी उतना ही मजेदार दिया गया है, जिसमें लिखा है 'Nani rock.' वहीं वीडियो पर लिखा है, 'सीधी बात, नो बकवास.' बस स्टाइल में ही बता दिया कि नानी अब भी घर की 'कूल बॉस' हैं.

