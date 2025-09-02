विज्ञापन
प्री-नर्सरी स्कूल में लग रही 1.85 लाख रुपए की फीस, शख्स ने पोस्ट शेयर कर रोया दुखड़ा, लोग बोले- ये तो लूट है

बेंगलुरु में स्कूलों की भारी फीस पर प्रकाश डालने वाले एक रेडिट यूजर के पोस्ट ने भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया, जिसके बाद ऑनलाइन गरमागरम बहस छिड़ गई है.

आज के समय में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, कि पेरेंट्स को बैंक से लोन लेकर बच्चों को पढ़ाना पढ़ रहा है. जहां स्कूल और कॉलेज की फीस दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, वहीं प्री-नर्सरी फीस भी लाखों में पहुंच गई है. ऐसे में सोशल मीडिया पर प्री-नर्सरी फीस को लेकर एक शख्स का पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें उसने बताया की फीस 1.85 लाख रुपए तक देनी पड़ सकती है. आइए जानते हैं इस बारे में.

लाखों में पहुंच गई है प्री- नर्सरी फीस

बेंगलुरु में स्कूलों की भारी फीस पर प्रकाश डालने वाले एक रेडिट यूजर के पोस्ट ने भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया, जिसके बाद ऑनलाइन गरमागरम बहस छिड़ गई है. यूजर ने बताया कि एक स्कूल द्वारा दिए गए अनुमान के अनुसार, एक बच्चे की प्री-नर्सरी क्लास की सालाना फीस लगभग 1.85 लाख रुपए हो सकती है. शख्स ने पोस्ट में लिखा, "क्या बैंगलोर में एक छोटे बच्चे से प्री-स्कूल के लिए लाखों में फीस लेना उचित है? आपके क्या विचार हैं और प्री-स्कूल के लिए सही फीस क्या होगी?"

कैसे प्री स्कूल की फीस पहुंच जाती है लाखों में
शख्स ने पोस्ट में प्री नर्सरी फीस की पूरी कैलकुलेशन का एक नोट शेयर किया है, जिसमें 5,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस और 28,240 रुपए की की एजुकेशन से जुड़ी वस्तुएं शामिल थीं, जिन्हें दो किश्तों में बांटा गया था. जून से नवंबर की अवधि के लिए फीस 91,200 रुपए बताया गया था, और बाकी की फीस 60,800 रुपए थी.
 

Pre-school Fees
byu/Key-Excitement-5680 inbangalore

पोस्ट को देख लोगों ने दिए रिएक्शन

सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों ने इसे पढ़ने के बाद अपने - अपने रिएक्शन दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'शिक्षा महंगी होती जा रही है'. दूसरे यूजर ने लिखा, "मैंने अपनी पूरी एजुकेशन पर उससे भी कम खर्च किया जितना लोग आजकल किंडरगार्टन के एक साल के लिए देते हैं". तीसरे यूजर ने लिखा, "आज के समय में स्कूल वाले कितनी भी फीस बढ़ा देते हैं, ऐसा करना किसी लूटपाट से कम नहीं है". बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस पोस्ट को 1,500 से कमेंट्स मिल चुके हैं और हजारों की संख्या में इसे पसंद किया जा रहा है.

