बिना हेलमेट होने वाला था चालान, फिर शख्स ने बताई ऐसी समस्या, पुलिसवाले ने भी जोड़ लिए हाथ

Helmet Awareness Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों मध्यप्रदेश का एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रैफिक नियम, समझदारी और ह्यूमर...तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है. वीडियो में एक MP ट्रैफिक पुलिसकर्मी बाइक सवार एक शख्स को रोकता है और सामान्य अंदाज में पूछता है कि, 'आप बिना हेलमेट क्यों चला रहे हैं?' इस पर बाइक से उतरते हुए बुजुर्ग शख्स का जो जवाब देता है, वही इस वीडियो की जान बन गया.

हमारी गलती नहीं है... (MP traffic police viral video)

शख्स मुस्कुराते हुए कहता है, 'साहब, हमारे सिर के साइज का हेलमेट ही नहीं बनता.' पहले तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी को भी यकीन नहीं होता. वह अपने हेलमेट को उतारकर बुजुर्ग के सिर पर पहनाकर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही हेलमेट सिर तक पहुंचता है, वो रुक ही जाता है...छोटा पड़ जाता है. यह देखकर वहां मौजूद लोग हंस पड़ते हैं और खुद ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी मुस्कुराते हुए कहता है, 'कंपनियों से निवेदन है कि दादा जैसे और भी लोग हैं, जिनके सिर के साइज का हेलमेट नहीं बनता...हर साइज का हेलमेट बनाइए.' वीडियो में न तो गुस्सा है, न चालान की धमकी...बल्कि एक इंसानी, समझदार और पॉजिटिव मैसेज है.

कहां से आया ये वीडियो? (helmet size viral video)

यह वीडियो मध्यप्रदेश का ही है और इसे इंस्टाग्राम पर @vivekanandtiwarithetrafficcop नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो का कैप्शन भी उतना ही सटीक है, 'Helmet सबके लिए जरूरी है, Company से निवेदन: हर Size के Helmet बनाइए.'

लाइक्स और रिएक्शन ने बनाया सुपरवायरल (funny traffic police video)

कुछ ही घंटों में इस वीडियो को 9 लाख 73 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं, 'ऐसे पुलिसकर्मी हर जगह होने चाहिए.' एक यूजर ने लिखा, 'ये चालान नहीं, समझदारी है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'अब सच में XXL हेलमेट चाहिए.'

