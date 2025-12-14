विज्ञापन
विशेष लिंक

बिना हेलमेट होने वाला था चालान, फिर शख्स ने बताई ऐसी समस्या, पुलिसवाले ने भी जोड़ लिए हाथ

मध्यप्रदेश का एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी और बिना हेलमेट बाइक चला रहे एक बुजुर्ग का यह वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है. वीडियो इतना मजेदार निकला कि लोग हंसते-हंसते हेलमेट कंपनियों को टैग करने लगे.

Read Time: 3 mins
Share
बिना हेलमेट होने वाला था चालान, फिर शख्स ने बताई ऐसी समस्या, पुलिसवाले ने भी जोड़ लिए हाथ
ट्रैफिक पुलिस और दादा की नोकझोंक ने जीता इंटरनेट

Helmet Awareness Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों मध्यप्रदेश का एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रैफिक नियम, समझदारी और ह्यूमर...तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है. वीडियो में एक MP ट्रैफिक पुलिसकर्मी बाइक सवार एक शख्स को रोकता है और सामान्य अंदाज में पूछता है कि, 'आप बिना हेलमेट क्यों चला रहे हैं?' इस पर बाइक से उतरते हुए बुजुर्ग शख्स का जो जवाब देता है, वही इस वीडियो की जान बन गया.

ये भी पढ़ें:-ये शादी है या स्पा सेंटर? वायरल वीडियो देख लोगों ने पकड़ लिया माथा

हमारी गलती नहीं है... (MP traffic police viral video)

शख्स मुस्कुराते हुए कहता है, 'साहब, हमारे सिर के साइज का हेलमेट ही नहीं बनता.' पहले तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी को भी यकीन नहीं होता. वह अपने हेलमेट को उतारकर बुजुर्ग के सिर पर पहनाकर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही हेलमेट सिर तक पहुंचता है, वो रुक ही जाता है...छोटा पड़ जाता है. यह देखकर वहां मौजूद लोग हंस पड़ते हैं और खुद ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी मुस्कुराते हुए कहता है, 'कंपनियों से निवेदन है कि दादा जैसे और भी लोग हैं, जिनके सिर के साइज का हेलमेट नहीं बनता...हर साइज का हेलमेट बनाइए.' वीडियो में न तो गुस्सा है, न चालान की धमकी...बल्कि एक इंसानी, समझदार और पॉजिटिव मैसेज है.

कहां से आया ये वीडियो? (helmet size viral video)

यह वीडियो मध्यप्रदेश का ही है और इसे इंस्टाग्राम पर @vivekanandtiwarithetrafficcop नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो का कैप्शन भी उतना ही सटीक है, 'Helmet सबके लिए जरूरी है, Company से निवेदन: हर Size के Helmet बनाइए.'

ये भी पढ़ें:-जिसे भिखारी भी न पहने उस पर लाखों लुटाने को क्यों तैयार हैं रईस...आखिर क्या है इस फटे जैकेट में

लाइक्स और रिएक्शन ने बनाया सुपरवायरल (funny traffic police video)

कुछ ही घंटों में इस वीडियो को 9 लाख 73 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं, 'ऐसे पुलिसकर्मी हर जगह होने चाहिए.' एक यूजर ने लिखा, 'ये चालान नहीं, समझदारी है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'अब सच में XXL हेलमेट चाहिए.'

ये भी पढ़ें:-सिर्फ 6 महीने काम करने के 1.3 करोड़ रुपये सैलरी, ऑफर सुनकर डर गया लड़का, पूछा- करूं या नहीं

ये भी पढ़ें:-एक ही रात में हो गया मालामाल...घर के बैकयार्ड में बंदे को मिले 20,000 चांदी के सिक्के

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
MP Traffic Police Viral Video, Helmet Size Viral Video, Funny Traffic Police Video India, Madhya Pradesh Viral Reel, Helmet Awareness Video
Get App for Better Experience
Install Now