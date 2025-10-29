20 लीटर वाली बोतल से शख्स ने ऐसे निकाला पानी, 2 करोड़ लोगों ने देखा Video, बोले- देश चाइना से भी आगे निकल गया

Jugaad Viral Video: सोशल मीडिया पर आजकल एक अजीब लेकिन मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक शख्स 20 लीटर की पानी की बोतल से इस तरह पानी निकालता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं. यूजर्स मजाक में कह रहे हैं - “सलामी के लिए तोप और तलवार कहां है भाई?” क्योंकि शख्स का अंदाज़ किसी योद्धा से कम नहीं लग रहा. आमतौर पर आपने देखा होगा कि लोग 20 लीटर की बोतल से पानी निकालने के लिए वॉटर डिस्पेंसर या ऐसा ही दूसरा टोटी वाला कंटेनर इस्तेमाल करते हैं. जिससे पानी को आसानी से निकाला जा सके. लेकिन, बहुत से लोग बाहुबली स्टाइल में कंटेनर को सीधा बर्तन में पलट कर भी पानी निकाल लेते हैं.

सबसे कम खर्चे वाला हैक

इंटरनेट पर सामान्य लोगों को लिए बना एक हैक या फिर इसे आप जुगाड़ भी कह सकते हैं वायरल हो रहा है. जिसमें शख्स बिना डिब्बे औप वॉटर डिस्पेंसर के जुगाड़ से 20 लीटर की पानी की बोतल से पानी निकाल रहा है. उसका यह तरीका जितना अनोखा होता है, उतना ही दिलचस्प भी होता है. क्योंकि यह सबसे कम खर्चे वाला हैक होता है. ऐसे में अब यूजर्स भी इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. वहीं काफी लोग इस हैक का मज़ाक भी उड़ा रहे हैं.

देखें Video:

20 लीटर बोतल से निकाला पानी

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स के पास 20 लीटर की बड़ी पानी की बोतल है. शख्स बोतल से पानी निकालने के लिए एक लीटर वाली कोक की बोतल लेता है. उसे बीच में से एक तरफ से इतना फाड़ देता है ताकि 20 लीटर वाली बोतल से पानी निकल सके. फिर वह उस बोतल को जैसे ही गिलास की ओर नीचे गिराता है. उसमें से बिलकुल फ्लो में पानी गिरने लगता है. इस तरह से पानी भी कम बर्बाद होता है और बिना टोटी के आसानी से पानी भी निकल जाता है. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं.

2 करोड़ व्यूज के साथ बना इंटरनेट सेंसेशन

वीडियो को अब तक 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पर इसे लाखों लोगों ने शेयर किया है. कई यूजर्स ने लिखा, “भाई, इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए!” जबकि कुछ ने कहा, “अब तोप और तलवार की जरूरत ही नहीं, ये बोतल काफी है.” किसी ने लिखा, “ये तो देसी इंजीनियरिंग का कमाल है,” तो किसी ने मजाक में कहा, “इस बोतल को सलामी दो!” बता दें कि सोशल मीडिया पर ऐसे देसी जुगाड़ वीडियो हमेशा चर्चा में रहते हैं क्योंकि इनमें क्रिएटिविटी और ह्यूमर का जबरदस्त मिश्रण होता है.

