पुरुष समाज औरतों से डरा हुआ है... चलती बस में महिला से हुई नौजवान की तगड़ी बहस, आखिर में देखें क्या हुआ?

बीते कुछ सालों से महिलाओं को लेकर पुरुषों के दिमाग में एक बात बैठ गई है कि वो 'वुमन कार्ड' खेलकर बात को अपने पक्ष में करवा रही हैं. इसलिए पुरुष बाहरी परिवेश में महिलाओं से दूरी बनाकर रखते हैं. इसमें चाहे अंजान महिला हो या फिर अपने घर की. पुरुषों का मानना है कि महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून है, लेकिन पुरुषों के बचाव के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन कई मायनों में पुरुषों की यह बात सटीक साबित हो रही है. अब महिला-पुरुष की बहस के इस वायरल वीडियो में एक नौजवान ने बताया है कि पूरा पुरुष समाज महिलाओं से डरा हुआ है.



किस बात पर हुई बहस?



इस वीडियो में आप देखेंगे कि यात्रियों से भरी बस में कैसे एक नौजवान और दो बच्चों की मां में जमकर बहस हो रही है. इस महिला की शिकायत यह है कि नौजवान ने जिस तरह से बस का हैंडल पकड़ा हुआ है, उससे वह असहज महसूस कर रही है और वो इस नौजवान को हाथ हटाने को कहती है, जबकि इस नौजवान के हाथ और महिला के बीच एक से दो फुट की दूरी है. अब महिला को इस नौजवान के हाथ से क्या तकलीफ हुई यह तो महिला ही बता सकती है. लेकिन शख्स ने साफ कह दिया कि वह अपना हाथ नहीं हटाएगा. इतना कहने के बाद दोनों में बहुत देर तक तगड़ी बहस होती रही और नौजवान एक ही बात की रट लगाता रहा, 'महिलाओं से पुरुष समाज डरा हुआ है'

देखें Video:



We need to stand up for ourselves same like him????



Victim card very well played by that women????

-aunty ko space chahiye public transport me

-aunty ko bete ke liye bhi seat reserve chahiye

-aunty ko tu karke baat krne ki azadi chahiye

-aunty ko koi na toke uski azadi chahiye pic.twitter.com/ow15Sq4iaB — ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) October 27, 2025

लोगों का क्या कहना है?



इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'हमें भी उनकी तरह अपने लिए खड़े होने की जरूरत है, उस महिला ने विक्टिम कार्ड बहुत अच्छा खेला, आंटी को स्पेस चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, आंटी को बेटे के लिए भी सीट रिजर्व चाहिए, आंटी को तू करके बात करने की आजादी चाहिए, आंटी को कोई ना टोके उसकी आजादी चाहिए'. अब इस वीडियो पर लोगों के रिएक्शन भी आ रहे हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'कुछ आंटियों को पब्लिकली ऐसी फ्रीडम चाहिए होती है, जैसे कि वह कोई वीआईपी हों'. दूसरा यूजर लिखता है, 'अभी तक बस में सीट के लिए लड़ते देखा गया, लेकिन यह क्या वजह है लड़ने की'. तीसरे ने लिखा है, 'पहली बात तो यह है कि यह महिला भाई को परेशान कर रही है, वो बहुत दूर खड़ा है और उसका हाथ भी उसके काफी दूर है, अगर वो कुछ ज्यादा बोल देता है, तो वह महिला कार्ड खेलकर उसे जेल में डलवा देती'. एक और यूजर लिखता है, 'अब समय आ गया समानता के हक के लिए लड़ने का'.

