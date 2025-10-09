विज्ञापन
कचरे से बनाई खाना पकाने की गैस! राजस्थान के किसान का जुगाड़ देख हैरान हो रहे लोग, दे रहे इनोवेशन की मिसाल

राजस्थान के एक किसान ने अनोखी सोच से सभी को चौंका दिया है. वह अपने खेत और घर के कचरे से गैस बनाकर उसी से खाना पकाते हैं. इस देसी जुगाड़ ने गांव में टिकाऊ ऊर्जा का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है.

कचरे से बनाई खाना पकाने की गैस! राजस्थान के किसान का जुगाड़ देख हैरान हो रहे लोग, दे रहे इनोवेशन की मिसाल
राजस्थान के इस किसान ने गाय के गोबर और कूड़े से बना दिया बायोगैस प्लांट

आज के समय में रसोई गैस और बिजली की कीमत सातवें आसमान पर पहुंच गई है और हर साल इसमें बढ़ोतरी भी होती है, ऐसे में आम आदमी के लिए बढ़ती महंगाई के इस दौर में अपने परिवार को पालना मुश्किल हो गया है. वहीं, आज हम आपको राजस्थान के 70 साल के किसान के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें गैस और बिजली का ऐसा समाधान निकाला है, जिसके कारण हर जगह उनकी चर्चा हो रही है. 

70 साल के किसान ने बनाया बायोगैस प्लांट
भरतपुर जिले के बाबन गांव के 70 साल के किसान का नाम ठाकुर गोपाल सिंह है, जिन्हें प्यार से 'बायोगैस प्लांट वाले बाबा' या 'साइंटिस्ट किसान' कहा जाता है. बता दें, उन्होंने गाय के गोबर, मानव के अपशिष्ट, सड़ी हुई सब्जियों और अन्य ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल कर एक बायोगैस प्लांट बनाया है. आपको बता दें, यह बायोगैस प्लांट न केवल फ्री में रसोई गैस की सुविधा देता है, बल्कि उनके घर की ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी इसी से चलती है.

आपको बता दें, किसान के इस इनोवेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे लाखों लोग शेयर कर रहे हैं और उनके काम की प्रशंसा कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि कम संसाधन होने के बाद बावजूद भी किसान ने काफी अच्छा बायोगैस प्लांट बनाया है.

जानें- गोपाल सिंह के बारे में
गोपाल सिंह पेशे से किसान हैं और पिछले कई सालों से खेती कर रहे हैं. बता दें, 25 बीघा जमीन पर खेती करने वाले गोपाल सिंह ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन, गेहूं और सरसों जैसी फसलें उगाते हैं. इसी के साथ उन्होंने नींबू का बाग भी लगाया है.

किताब से मिला बायोगैस प्लांट का आइडिया
बता दें, साल 1980 में उन्होंने एक ऐसी किताब के बारे में पढ़ा था, जिसके बाद खेती के प्रति उनका नजरिया को पूरी तरह से बदल गया था. उन्होंने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि "मैंने किताब 20 बार पढ़ी. जिसके बाद मैंने गाय के गोबर से बायोगैस प्लांट बनाने का फैसला किया."

