स्कूटी के पहिए को हवा में उठाकर चला रही थी पापा की परी, फिर जो हुआ, स्टंट देख यूजर्स बोले- लैंड करना भूल गई

सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो शेयर किए जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद हंस- हंस कर पेट में दर्द हो जाता है. एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की ने स्कूटी को हवाई जहाज बना दिया और फिर उसके बाद जो हुआ उसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे और यकीन नहीं कर पाएंगे आखिर ऐसा कैसे हुआ.

लड़की ने स्कूटी को बनाया हवाई जहाज



सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है, सड़क पर एक लड़की स्कूटी चला रही है, तभी वह स्कूटी को एक टायर पर उठा देती है. जिसके बाद स्कूटी हवा में चलती है. वहीं आस- पास खड़े लोग लड़की के इस कारनामे को देखकर हैरान हो जाते हैं. हालांकि कुछ ही पल बाद हवाई जहाज की तरह हवा में उड़ती हुई स्कूटी और लड़की जमीन पर धड़ाम से गिरते हैं. वीडियो देखने से लग रहा है कि इतनी बुरी तरह गिरने के बाद उसे काफी गंभीर चोट आई होगी. बता दें, जैसे ही लड़की स्कूटी लेकर गिरती है, वहां उसे बचाने के लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर पहुंच जाता है.

देखें Video:



यूजर बोले- AI से बनाई गई है वीडियो



सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि यूजर्स का कहना है कि वीडियो को AI की मदद से बनाया गया है. वहीं कई यूजर्स ने वीडियो को लेकर फनी रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'लड़की ने स्कूटी को हवाई जहाज तो बना दिया पर लैंड करना भूल गई', दूसरे यूजर ने लिखा, 'दीदी को कोई कुछ नहीं बोलेगा सारी गलती रोड बनाने वालों की है', तीसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, 'लगता है रनवे खराब था, वर्ना टेक- ऑफ अच्छे से हो जाता, मौसम भी ठीक था'

आपको बता दें, इस वायरल वीडियो को 71.7K से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और इस पर हजारों की संख्या में कमेंट्स किए गए हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया गया है.

