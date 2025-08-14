अजगर पकड़ने के चक्कर में बुरा फंसा शख्स, सांप ने चारों ओर से जकड़ा, फिर जो हुआ, Video देख छूट जाएगा पसीना

सोशल मीडिया पर आए दिन सांप और अजगर के वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिसमें रोंगटे खड़े कर देने वाले नजारे देखने को मिलते हैं. अब अजगर और सांप का ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद आपका गला सूख जाएगा. इस वीडियो ने लोगों के पसीने छुड़ाने का काम किया है. एक शख्स ने अजगर और सांप के बीच अपनी जान को जोखिम में डालने का काम किया है. यह नजारा देख आप समझ जाएंगे कि सांप और अजगर किसी इंसान के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई है.

अजगर के जाल में फंसा शख्स (Man and Python Viral Video)

वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स आया तो था सांप को पकड़ने लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा हादसा हो जाएगा. वीडियो में देखें कि सांप पकड़ने पहुंचे इस श्ख्स को कैसे एक अजगर ने जकड़ रखा है. इस बीच अजगर ने शख्स पर अटैक भी किया, और यह शख्स हंसता हुआ दिख रहा है. इस वीडियो को केव पाव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर कर केव ने लिखा है, 'यह बहुत कमाल है, आपको किसी चीज की आदत हो सकती है, लेकिन मैं हैरान हूं कि मैं कैसे ऐसी स्थितियों में लापरवाह हो जाता हूं, लेकिन हमेशा अलर्ट भी रहता हूं, इतने बड़े अजगर को पकड़ने में कोई गलती नहीं, अगर मैं इसे तरीके से हैंडल नहीं करता तो यह मेरे मुंह पर अटैक कर सकता था'.

लोगों ने किए ऐसे-ऐसे सवाल (Man was caught by Python)

इस वीडियो पर 50 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं और कमेंट बॉक्स में सवाल-जवाब का सिलसिला देखा जा रहा है. इस पर रोन ने पूछा, 'आप इन्हें पकड़ कर क्या करते हैं?'. इस पर जवाब मिला, 'हमें इसे बस प्यार से गले लगाना चाहते हैं'. एडम और ग्यूस ने पूछा, 'क्या इसे चाकू से काटना पॉसिबल है? तो जवाब मिला, 'हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह मूर्खतापूर्ण सवाल है. एक और यूजर पूछता है, 'स्थिति बिगड़ने पर क्या आप इन्हें गोली नहीं मारते? अब लोग इस वीडियो पर ऐसे ही सवाल-जवाब कर रहे हैं. वीडियो पर 30 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

