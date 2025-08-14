105 साल की उम्र में जलपरी की तरह तैरती हैं दादी, तैराकी में अच्छे-अच्छों को दे देंगी टक्कर, देखकर लोग हैरान

सोशल मीडिया पर कई तरह की वीडियो वायरल होते है, जिन्हें देखने के बाद लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है. अब एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला वीडियो धड़ाके से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला पानी में तैरती हुई नजर आ रही है. दावा किया रहा है कि इस बुजुर्ग महिला की उम्र 105 साल है.



जानें- क्या है वायरल वीडियो में ?



सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग महिला एक बड़े से तालाब के किनारे साड़ी पहने हुए बैठी हैं, जिसके बाद वह तालाब में जाती है और फिर थोड़ी दूरी पर जाकर तैरना शुरू कर देती है. उनके तैराकी की तकनीक बिल्कुल वैसी है, जैसे किसी प्रोफेशनल स्विमर की होती है. यही नहीं बुजुर्ग महिला बीच तालाब में डुबकी भी लेती हुई नजर आ रही है.

बुजुर्ग महिला ने बताया अपनी फिटनेस का राज



जहां बढ़ती उम्र के साथ कई बीमारियां जकड़ लेती हैं, वहीं बुजुर्ग महिला ने अपनी फिटनेस का राज बताया. बता दें, बुजुर्ग महिला खुद को फिट रखने के लिए नॉनवेज का सेवन नहीं करती है, बल्कि रोजाना सत्तू पीती है और फिट रहती है. वहीं उनकी उम्र 105 साल बताई जा रही है.

देखें Video:

वीडियो देख लोगों ने दिए जबरदस्त रिएक्शन



सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को अब तक 87 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 2 लाख से ज्यादा लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं. बता दें, जिन-जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, "बुजुर्ग महिला से हमें सीखना चाहिए, हम 30 की उम्र में कमर दर्द से परेशान हो जाते हैं', दूसरे यूजर ने लिखा,' उम्र सिर्फ एक नंबर है, सारा खेल फिटनेस का है', तीसरे यूजर ने बुजुर्ग महिला की उम्र को लेकर लिखा, ' वह तैर अच्छा रही हैं, लेकिन उम्र 80 साल लग रही है, न कि 105 साल'.

