अजगर कार के बोनट में फरमा रहा था आराम, देखते ही उड़े लोगों के होश...देखिए VIDEO

- बाराबंकी जिले के सिरौलीगौसपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी नेता की कार के बोनट में अजगर मिला
- अजगर करीब सात फीट लंबा था और गाड़ी के इंजन के ऊपर आराम से बैठा हुआ था
- वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सिरौलीगौसपुर क्षेत्र में सुबह एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया. कोटवाधाम के सत्यनाम पुरवा गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेता नागेंद्र प्रताप सिंह की कार के इंजन से करीब 7 फीट लंबा अजगर निकलने की खबर ने हर किसी को हैरत में डाल दिया. जब बोनट खोला गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं. अंदर एक विशालकाय अजगर आराम फरमा रहा था.
कार में निकला 7 फीट का अजगर...— NDTV India (@ndtvindia) September 22, 2025
यूपी के बाराबंकी जिले के सिरौलीगौसपुर क्षेत्र में सोमवार सुबह एक हैरान करने वाली घटना सामने आई. यहां कोटवाधाम के सत्यनाम पुरवा गांव में भाजपा नेता नागेंद्र प्रताप सिंह की कार के इंजन में करीब 7 फीट लंबा अजगर छिपा मिला. वन विभाग ने किया सुरक्षित… pic.twitter.com/GU1IIp7zFd
बोनट में कैसे जा घुसा अजगर
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फिर सुरक्षित तरीके से अजगर को रेस्क्यू किया गया. जिसके बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन इस घटना ने इलाके में खलबली मचा दी है. हर कोई हैरान है कि आखिर अजगर गाड़ी के बोनट में कैसे छिप गया. सोशल मीडिया पर इस घटना की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, और लोग इसे "अजगर वाला इंजन" कहकर शेयर कर रहे हैं.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया गया है, उसमें लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है. पास में ही एक कार खड़ी है जिसका बोनट खुला है और इसी में इंजन के ऊपर अजगर मस्ती से कुंडली मारे बैठा है. जिसे देख लोग डर से सहम गया. बोनट में अजगर को देखते ही चारों तरफ हल्ला मच गया और लोग इकठ्ठा हो गए. यहां पहुंचे लोग यही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर कैसे अजगर गाड़ी में जा घुसा. वहीं कई लोग इसे अपने मोबाइल से शूट कर रहे थे.
