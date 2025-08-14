विज्ञापन
नागमणि का छोटा टुकड़ा इसे भी मिलना चाहिए... लोट-लोटकर शख्स ने किया ऐसा कोबरा डांस, देखकर नहीं रुकेगी हंसी

इस वीडियो को ही देख लीजिए. इसमें एक शख्स स्पाइडरमैन की तरह अंडरवियर को पैंट के ऊपर पहन डांस करते हुए कोबरा स्टाइल में फन मार रहा है. उसके साथ एक बच्चा भी बराबर की टक्कर ले रहा है.

स्पाइडर-मैन लुक में शख्स ने किया कोबरा डांस, Video देख छूट जाएगी हंसी

शादी-ब्याह में जितना मजा देहाती डांस देखने में आता है, उतना किसी कपल डांस से नहीं मिलता और भारत जैसे देश में तो देहाती या फिर कहें ऊट-पटांग डांस करने वालों की कमी नहीं है, बस एक बार घर में कोई छोटा-मोटा फंक्शन या फिर शादी होनी चाहिए. बारात का सबसे मशहूर डांस नागिन डांस हैं, जिसके बिना देश में मनोरंजन के लिहाज से शादी अधूरी मानी जाती है. मुंह में रूमाल पकड़कर बीन बजाने वाला और दूसरी ओर बीच सड़क बारात में नागिन की तरह बलखाने वाला बाराती अगर शादी में देखने को ना मिले तो मजा नहीं आता. अब नागिन डांस में वैरायटी भी देखने को मिल रही है. अब नागिन डांस के साथ-साथ कोबरा डांस भी कंपटीशन में उतर गया है.

कोबरा स्टाइल डांस (Man Cobra Dance Viral Video)
इस वीडियो को ही देख लीजिए. इसमें एक शख्स स्पाइडरमैन की तरह अंडरवियर को पैंट के ऊपर पहन डांस करते हुए कोबरा स्टाइल में फन मार रहा है. उसके साथ एक बच्चा भी बराबर की टक्कर ले रहा है. गली में टेंट लगा है. फंक्शन खत्म होने के बाद जो गाना-बजाकर जश्न चलता है, उसमें इस नौजवान ने अपना कोबरा डांस का टैलेंट दिखाकर सबके होश उड़ा दिए हैं. कभी इधर तो कभी उधर इस कमाल के डांसर ने अपनी टांगों से पूरी गली माप दी है. इसके डांस ने लोगों को भी खूब मनोरंजन किया है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर तकरीबन सवा लाख लाइक आ चुके हैं.

देखें Video:

लोगों ने कहा मजा आ गया (Man Cobra Dance Video)
इस वीडियो पर व्यूज  मिलियन में आए हैं. कमेंट्स की बात करें तो एक यूजर ने लिखा है, 'नागमणि का एक छोटा टुकड़ा इसे भी मिलना चाहिए'. दूसरा यूजर लिखता है, 'जो बंदा डांस कर रहा है, वो दिल का बहुत अच्छा है'. तीसरे ने लिखा है, 'लगता है आज यह नागमणि लेकर ही जाएगा'. चौथे ने लिखा है, 'टेंशन गई तेल लेने'. पांचवें ने लिखा है, 'देसी कोबरा'. अब लोग इस शख्स के डांस पर ऐसे ही मजेदार कमेंट्स कर वीडियो का लुत्फ उठा रहे हैं.

Viral Cobra Dance, Man Viral Dance, Man Dances Like Cobra Snake
