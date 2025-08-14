एमिटी की इस छात्रा ने 'उई अम्मा' पर किया ऐसा डांस, वायरल हुआ Video, तो बंद करना पड़ा कमेंट सेक्शन

Amity Student Farewell Dance: स्कूल और कॉलेज की फेयरवेल पार्टी हमेशा से सुर्खियों में रहती है. खासकर एमिटी स्कूल और इंजीनियरिंग के छात्र फेयरवेल पार्टी में ज्यादा धमाका करते नजर आते हैं. अब एमिटी स्कूल से एक फंक्शन का वीडियो सामने आया है, जिसमें लड़कियों ने अपने डांस से कहर ढा दिया है. एमिटी स्कूल के फंक्शन से आया ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे जमकर लाइक भी कर रहे हैं. इस वीडियो में एक छात्र को रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी की फिल्म आजाद के सॉन्ग 'उई अम्मा' पर ताबड़तोड़ डांस करते देखा जा रहा है.

उई अम्मा पर छात्रा ने किया जोरदार डांस (Amity Girl Student On Uyi Amma)

इस वीडियो को हार्दिक तलवार नामक सोशल मीडिया यूजर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. यह वीडियो नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी का है. तलवार ने यह वीडियो मई में शेयर किया था, जिसमें फेयरवेल पार्टी का नजारा दिख रहा है. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन इसका कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है, हालांकि लड़की ने उई अम्मा पर जोरदार डांस किया है. वीडियो में देखेंगे कि कैसे साड़ी में एक छात्रा के साथ-साथ कई लड़कियों सॉन्ग उई अम्मा पर जबरदस्त डांस कर रही हैं.

वीडियो पर आए लाखों में लाइक (Amity Girls Dance Video)

इस वीडियो पर अब तक 21 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं और 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज. वीडियो में डांस कर रही छात्रा ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर किया है. हार्दिक को इंस्टाग्राम पर एक लाख से ज्यादा फैंस फॉलो करते हैं. हार्दिक के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नजर डाले तो उनसे पेज पर उनकी खूबसूरत तस्वीरों के साथ-साथ डांस के बेहतरीन वीडियो भी हैं. इससे पहले हार्दिक ने अपने इंस्टा अकाउंट पर साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु के आइटम सॉन्ग ऊ अंटावा पर डांस कर वीडियो शेयर किया था, जिस पर लाखों में लाइक आए थे.

