ट्रैफिक में फंसा गया स्कूटी सवार, निकलने के लिए किया ऐसा कारनामा, जो शायद आप सोचेंगे भी नहीं!

ट्रैफिक की बात की जाए, तो बेंगलुरु के बाद गुरुग्राम के लोग ट्रैफिक से परेशान रहते हैं. आए दिन सोशल मीडिया पर गुरुग्राम के ट्रैफिक जाम के वीडियो वायरल होते रहते हैं. हाल ही में इंटरनेट पर गुरुग्राम में महाजाम का वीडियो वायरल हुआ था. जिसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा था. वहीं, अब इंटरनेट पर गुरुग्राम के ट्रैफिक जाम से एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने ट्रैफिक से बचने के लिए कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो करने के बारे में कोई शायद ही सोच पाएगा.

खाने से एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए महिला ने बताया नया हैक, सिर्फ एक कटोरी से गायब हो जाएगा सब्जी का सारा तेल

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, इन सबके बीच जाम से तंग आकर या फिर शायद स्कूटी खराब होने की वजह से दो शख्स स्कूटी पर बैठकर जाने की बजाए उसे अपने सिर पर उठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों के रिएक्शन की बाढ़ आ गई है. जहां कुछ लोग इस वीडियो को सिर्फ मजाक में ले रहे हैं, तो वहीं बहुत से लोगों का मानना है कि ऐसा हर कोई नहीं कर सकता है.

देखें Video:

वीडियो में आप देखेंगे कि ज्यादातर वहां खड़ी गाड़ियों पर HR नंबर लिखा है, इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह वीडियो हरियाणा का हो सकता है. जहां ट्रैफिक जाम से परेशान होकर दो लोग अपनी स्कूटी को अपने सिर पर ही लादकर ले जा रहे हैं. 12 सेकंड की इस क्लिप में आपने देखा कैसे दो शख्स अपनी स्कूटी को जाम से निकालकर ले जाते नज़र आ रहे हैं. वीडियो के वायरल होने के बाद से लोग इस वीडियो पर भर-भरकर कमेंट कर रहे हैं.

बाइक को चोरी से बचाने के लिए शख्स ने ढूंढ निकाला जबरदस्त जुगाड़, Video देख लोगों ने पकड़ लिया माथा

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@gurgaon_locals) नाम के पेज पर शेयर किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है- गुड़गांव के ट्रैफिक का एकमात्र समाधान. वीडियो को अबतक 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 19 हज़ार से ज्यादा लोग इस लाइक कर चुके हैं. यूजर्स ने वीडियो पर ढेरों मजेदार कमेंट्स भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा- भाई कार कैसे ले जाएं. दूसरे ने लिखा- इसका एक उपाय है कि जैसे मेट्रो जमीन के अंदर ट्रेन चलाने के लिए टनल बनाती है, वैसे ही टनल इन सड़कों पर 3-3 फ़ीट के पिलर बनाकर बड़े व्यास (आकर) के पाइप लाइन डाल दें जिससे लोग अपने वाहन उसमें चला सकें. तीसरे ने लिखा- उठा तो लूं मैं भी, बस एंबुलेंस तैयार रखना.

यह भी पढ़ें: 4 हजार महीने की सैलरी, 25 साल में करोड़पति बना शख्स, बताया सेविंग का पूरा प्लान, लोग शॉक्ड

हाथी ने सूंड से लपेटकर तिनके की तरह गिरा दिया विशाल पेड़, गजराज की ताकत देख दंग रह गए लोग, वायरल Video

शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन!लद्दाख घूमने निकले दोस्तों ने 'छैया छैया' पर किया ऐसा डांस, YouTube ने भी की तारीफ