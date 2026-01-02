508 किलोमीटर का रूट, 12 स्टेशन... देश में बुलेट ट्रेन की पूरी डिटेल जान लीजिए

Bullet Train Project: भारतीय रेलवे के इतिहास में जल्द ही एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 15 अगस्त 2027 को देश को पहली बुलेट ट्रेन मिल जाएगी. रेल मंत्री ने बुलेट ट्रेन के रूट, स्टॉपेज, टर्मिनल, डिपो आदि के बारे में भी जानकारी दी है. बुलेट ट्रेन परियोजना पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा, "इस परियोजना में कुल 12 स्टेशन हैं. साबरमती टर्मिनल स्टेशन है, जबकि मुंबई में BKC टर्मिनल स्टेशन है. 3 डिपो बनाए जा रहे हैं. आमतौर पर 508 किलोमीटर के मार्ग के लिए केवल दो डिपो की आवश्यकता होती है.

उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में अटकाई गई अनुमति

इस दौरान मंत्री ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में तत्कालीन सरकार ने लंबे समय तक अनुमतियां और स्वीकृतियां रोक रखी थीं, जिसके कारण तीन डिपो की योजना बनानी पड़ी. इस देरी के कारण अतिरिक्त व्यवस्थाएं आवश्यक हो गईं.

बुलेट ट्रेन परियोजना की बड़ी बातें

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 12 स्टेशन हैं. महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर और गुजरात में वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद और साबरमती. रेल मंत्री ने बताया कि साबरमती और मुंबई टर्मिनल स्टेशन हैं. मुंबई का स्टेशन BKC है और 3 डिपो बने हैं. मालूम हो कि आज बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ है. यह माइलस्टोन है माउंटेन टनल-5 का ब्रेक थ्रू. बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में टोटल 7 माउंटेन टनल्स है और एक अंडर सी टनल. माउंटने टनल-5 को ब्रेक कर लिया गया है.

मिडिल क्लास की सवारी होगी बुलेट ट्रेन

रेल मंत्री ने यह भी बताया कि भारत में बुलेट ट्रेन मिडिल क्लास की सवारी होगी. आम आदमियों के लिए यह उपयोगी होगी. अभी पश्चिम दिशा में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, जल्द ही पूरब, उत्तर और दक्षिण दिशा में बुलेट ट्रेन के ट्रैक का कॉरिडोर पर काम शुरू होगा. बुलेट ट्रेन के शुरू होने के बाद आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी. फैक्ट्री और आईटी हब बन सकते हैं.

कंस्ट्रक्शन में 90,000 से 1 लाख लोगों को रोजगार मिला. जब बुलेट ट्रेन चलेगी तो ओर रोजगार मिलेगा. सड़क की बजाय 95% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बचेगा. 508KM की पूरे कॉरिडोर पर Noise बैरियरर होंगे, ट्रैक की कैपिसिटी 350KMPH है.

रेल मंत्री ने कहा- बुलेट ट्रेन की टिकट खरीद लीजिए

इससे पहले गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट की घोषणा करते हुए मजाकिया लहजे में कहा कि आप अभी से बुलेट ट्रेन की टिकट खरीद लीजिए, अगले साल बुलेट ट्रेन भी आ जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजना को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है.

पिछले साल पीएम मोदी ने लिया था जायजा

पिछले साल नवंबर में ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति का भी जायजा लिया था. इसके लिए पीएम मोदी सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने काम में लगे इंजीनियरों और कर्मचारियों से बातचीत भी की थी.

रेल मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की पूरी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पूरा हो गया है. इसका पहला रूट गुवाहाटी-कोलकाता प्रस्तावित है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. यह रेलवे के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है.

वैष्णव ने आगे कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को लंबी दूरी की रात की यात्राओं पर वर्ल्ड-क्लास सुविधाएं, सुरक्षा और एक आधुनिक यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी.



