एक्ट्रेस तारा शर्मा सलूजा ने शनिवार को एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक खास वीडियो शेयर किया. वीडियो में सलमान अपने परिवार के करीब होने के बारे में बात करते दिख रहे हैं, और यही बात उन्हें एक इंसान के तौर पर परिभाषित करती है.

जब सलमान खान ने अपनी गलतियों को सुधारने की बात कही, उस एक चीज पर अभी भी काम कर रहा हूं 
जब सलमान खान ने अपनी गलतियों को सुधारने की बात कही
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस तारा शर्मा सलूजा ने शनिवार को एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक खास वीडियो शेयर किया. वीडियो में सलमान अपने परिवार के करीब होने के बारे में बात करते दिख रहे हैं, और यही बात उन्हें एक इंसान के तौर पर परिभाषित करती है. वीडियो में एक्ट्रेस ने सलमान से पूछा, "आप बचपन में कैसे थे?" इस पर जवाब देते हुए सलमान ने कहा, "इतनी पुरानी बात है, मुझे अब याद नहीं." तारा ने कहा, "झूठ मत बोलो, तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते हो जैसे हमेशा दिखते थे. तो, यह इतनी पुरानी बात नहीं है." सुपरस्टार ने आगे कहा, "तो, बचपन में मुझे मेरे माता-पिता के लिए संभालना मुश्किल था."

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें उनके माता-पिता के लिए संभालना मुश्किल था, तो सुपरस्टार ने कहा, "बहुत मुश्किल, अभी भी. मैं अभी भी उस एक क्वालिटी पर काम कर रहा हूं. उन्होंने अपने माता-पिता के करीब होने के बारे में भी बात की. शरारती रहा हूं. असल में मुझे नहीं पता कि बड़े होते समय मैंने क्या गलत किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "@beingsalmankhan यहां #thetarasharmashow सीज़न 5 से हमारी बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा है. #happybirthday. हम सभी की तरफ से शुभकामनाएं और प्यार @roopaksaluja. पूरा एपिसोड मेरे YouTube चैनल पर लिंक स्टोरी में ऊपर स्वाइप करें और बायो में @bangbangmediacorp.

सलमान खान भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली सुपरस्टार हैं. उनका करियर तीन दशकों से ज़्यादा का है. उन्होंने 'मैंने प्यार किया' से लीड एक्टर के तौर पर डेब्यू किया और वह जल्दी ही मशहूर हो गए. 'वांटेड', 'दबंग', 'एक था टाइगर' और 'बजरंगी भाईजान' जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉक्स-ऑफिस अच्छी कमाई की.

