'तुम्हारी किक स्टंट से ज्यादा जोरदार', 52 साल की हुईं 'मिसेज फनीबोन, पति अक्षय कुमार ने किया ट्विंकल को बर्थडे विश

अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना के 52वें जन्मदिन पर उनके साथ एक अनदेखी तस्वीर शेयर कर के उन्हें बर्थडे विश किया. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "तुम मुझे आज भी किसी भी स्टंट से ज़्यादा ज़ोर से मारती हो." अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत कपल्स में से एक हैं. ॉतस्वीर में ट्विंकल अक्षय कुमार पर एक स्टंट करती हुई दिखीं. गंभीर लुक के साथ ट्विंकल ने अपना पैर अक्षय की ओर उठाया, जिस पर अक्षय ने उनका पैर पकड़ते हुए हंसते हुए जवाब दिया. दोनों ने काले कपड़े पहने थे, जिसमें ट्विंकल ने अपने लुक को एक बेज स्वेटर से कंप्लीट किया था.

अक्षय ने पोस्ट को कैप्शन दिया, "हर एक्शन हीरो के पीछे एक पत्नी होती है जो उसे एक नज़र या एक किक से नॉकआउट कर सकती है. मिसेज़ फनीबोन्स, तुम मुझे आज भी किसी भी स्टंट से ज़्यादा ज़ोर से मारती हो. जन्मदिन मुबारक हो, लव यू." अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी 17 जनवरी, 2001 को हुई थी और उनके दो बच्चे हैं, आरव और नितारा हैं.

अक्षय कुमार के आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में

प्रोफेशनल फ्रंट पर अक्षय के पास कई प्रोजेक्ट्स लाइन में हैं, जिनमें वेलकम 3, हैवान, हेरा फेरी 3 और भूत बंगला शामिल हैं. हाल ही में उन्होंने वेलकम 3 का टीज़र रिलीज किया, जिसका ऑफिशियल टाइटल वेलकम टू द जंगल है. वीडियो में क्रिसमस की धुन पर एक ड्रामैटिक एंट्री के साथ पूरी कास्ट को दिखाया गया है. सोशल मीडिया पर टीज़र शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा कि फिल्म 2026 में रिलीज़ होने वाली है और इसे उन्होंने अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक बताया. उन्होंने लिखा, "वेलकम टू द जंगल की बड़ी कास्ट की तरफ से आप सभी को क्रिसमस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं! सिनेमाघरों में 2026 में."

टीज़र में अक्षय के साथ रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, तुषार कपूर, जॉनी लीवर, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडीज, आफताब शिवदासानी और राजपाल यादव जैसे कलाकार नज़र आ रहे हैं. कास्ट कॉम्बैट गियर में हथियारों से लैस होकर फॉर्मेशन में चलते हुए दिख रही है. अक्षय लंबे सफेद बालों और दाढ़ी के साथ रफ लुक में हैं.