2.5 करोड़ की सैलरी का जॉब ऑफर, IIT हैदराबाद के 21 साल के छात्र ने रचा इतिहास

IIT Hyderabad Job Offer: भारत में हर साल कई युवाओं को ऐसे सैलरी पैकेज ऑफर होते हैं, जिन्हें सुनकर लोगों का दिमाग घूम जाता है. ऐसे मामले सबसे ज्यादा देशभर के अलग-अलग IIT से आते हैं. ऐसा ही एक ऑफर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) हैदराबाद के एक छात्र को मिला है, जिसने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. IIT हैदराबाद के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के छात्र एडवर्ड नाथन वर्गीस को नीदरलैंड की एक ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी ऑप्टिवर (Optiver) ने 2.5 करोड़ रुपये पैकेज ऑफर किया है.

IIT हैदराबाद का टूटा रिकॉर्ड

एडवर्ड नाथन वर्गीस को मिले इस ऑफर ने आईआईटी हैदराबाद के इतिहास के अब तक के सबसे बड़े पैकेज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इससे पहले संस्थान का सबसे बड़ा पैकेज साल 2017 में 1.1 करोड़ रुपये रहा था. इस सैलरी पैकेज की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है और लोग छात्र की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं.

कड़ी मेहनत और टैलेंट से मिला करोड़ों का पैकेज

एडवर्ड नाथन वर्गीस को ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग सैलरी पैकेज उनकी किस्मत से नहीं, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत से मिला है. उन्होंने ऑप्टिवर कंपनी में दो महीने की समर इंटर्नशिप की थी, यहां उनके टैलेंट और मेहनत को देखते हुए कंपनी ने उन्हें 'प्री-प्लेसमेंट ऑफर' (PPO) दिया. अब एडवर्ड जुलाई में नीदरलैंड में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी नौकरी की शुरुआत करेंगे.

महज 21 साल है उम्र

2.5 करोड़ रुपये का सैलरी पैकेज पाने वाले एडवर्ड मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बेंगलुरु से पूरी की है. सबसे खास बात ये है कि उनकी उम्र अभी महज 21 साल है. उन्होंने जेईई मेन में 1100 और जेईई एडवांस में 558वीं रैंक हासिल की थी. इतना ही नहीं एडवर्ड ने कैट (CAT) परीक्षा में भी 99.96 पर्सेंटाइल स्कोर किया था. उन्होंने अपनी इस सक्सेस का क्रेडिट आईआईटी के सिलेबस और कोडिंग के प्रति अपने जुनून को दिया है. उनके माता-पिता भी इंजीनियर हैं.

ये है अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

एडवर्ड ने भले ही आईआईटी हैदराबाद में सैलरी पैकेज का रिकॉर्ड तोड़ दिया हो, लेकिन IIT में सबसे ज्यादा सैलरी का रिकॉर्ड आईआईटी मद्रास के एक छात्र के नाम है. ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ने उन्हें 4.3 करोड़ का पैकेज दिया था. ये अब तक का सबसे बड़ा प्री-प्लेसमेंट ऑफर (PPO) है. साल 2024 में ये रिकॉर्ड बना था.