मेट्रो में सफर करते बुजुर्ग पति-पत्नी का प्यार देख इमोशनल हुए लोग, बोले- इससे ज्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं...

वीडियो को अबतक 1 करोड़ 38 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 16 लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. लोग वीडियो पर प्यार भरे ढेरों कमेंट कर रहे हैं.

शादी अगर सही इंसान से हो जाए तो उससे खूबसूरत रिश्ता कोई और नहीं होता, इसीलिए जीवनसाथी हमेशा ही सोच-समझकर चुनना चाहिए. क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है और वह सच्चा प्यार करने वाले के साथ बिताया जाए तो खूबसूरत बन जाता है. ऐसे में रिश्ते को हमेशा बनाए रखने के लिए एक सही पार्टनर चुनना बहुत जरूरी होता है. खूबसूरती तो समय के साथ कम हो जाती है, लेकिन प्यार ही एक ऐसी चीज है, जो अगर सच में किसी से एक बार हो जाए, तो वह अंतिम समय तक साथ निभाता है. इंटरनेट पर वायरल हो रही एक बुजुर्ग कपल की रील देखने के बाद लोगों के मन में भी ऐसे ही विचार आ रहे हैं.

यह बात मेट्रो या किसी दूसरे सफर की नहीं बल्कि जीवन के सफर की है. क्योंकि जिस तरह इस उम्र में भी अंकल-आंटी साथ हैं. वह आज की पीढ़ी के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला अपने पति की गोद में बड़े आराम से सिर रखकर लेटी हैं. और उनके पति भी उन्हें बड़ी हिफाज़त से संभाले बैठे हुए हैं.

उम्र के इस पड़ाव पर भी दोनों के बीच जो प्यार बना हुआ है, उसके पीछे भी एक संघर्ष जरूर रहा होगा. ऐसा नहीं हो सकता है कि उनमें कभी अनबन न हुई हो या वह किसी बात के लिए एक-दूसरे से नाराज नहीं हुए होंगे. लेकिन, फिर भी इतना सबकुछ बिता लेने के बाद भी अगर वो साथ हैं, तो यह सिर्फ उनके प्यार की ही ताकत है.

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rimjhim_aggarwal नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- मेरी आंखें ये नज़ारा हमेशा देख सकती हैं. वीडियो को अबतक 1 करोड़ 38 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 16 लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. लोग वीडियो पर प्यार भरे ढेरों कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- हे भगवान!!! ये तो बहुत खूबसूरत है. उसका सिर उस पर आराम से टिका होना दुनिया की सबसे बड़ी शान है. दूसरे यूजर ने लिखा- दुनिया की सबसे अमीर महिला. तीसरे यूजर ने लिखा- इसे कहते हैं भगवान की मर्जी. 

