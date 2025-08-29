विज्ञापन
विशेष लिंक

ऑनलाइन ऑर्डर किए सैंडविच में निकला प्लास्टिक का दस्ताना, Zomato ने जवाब में कही ये बात

ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना सुर्खियों में आई हो. पिछले साल, अगरतला, त्रिपुरा की एक महिला ने अपने खाने की तस्वीरें साझा की थीं, जिसमें एक मरा हुआ कॉकरोच था, और यह खाना भी ज़ोमैटो ने डिलीवर किया था.

Read Time: 3 mins
Share
ऑनलाइन ऑर्डर किए सैंडविच में निकला प्लास्टिक का दस्ताना, Zomato ने जवाब में कही ये बात
ऑनलाइन ऑर्डर किए सैंडविच में निकला प्लास्टिक का दस्ताना

Plastic Glove in Sandwich: गुरुग्राम के एक शख्स, सतीश सरावगी ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया, लेकिन जब उन्हें अपने सैंडविच के अंदर एक प्लास्टिक का दस्ताना मिला, तो वे हैरान रह गए. सरावगी ने Salad Days से ज़ोमैटो के ज़रिए दो सैंडविच ऑर्डर किए थे, एक में ब्रोकली, मक्का और तुलसी पेस्टो के साथ खट्टे आटे के बैगेट में, और दूसरे में स्मोक्ड कॉटेज चीज़ और काली मिर्च का सैंडविच.

हालांकि, उन्हें जो मिला वह बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था. एक्स पर अपना अनुभव साझा करते हुए, उन्होंने लिखा: "मैंने एक सैंडविच ऑर्डर किया और खाने में एक दस्ताना मिला! यह अस्वीकार्य है और स्वच्छता संबंधी गंभीर चिंता का विषय है. कृपया इसकी जांच करें और जल्द से जल्द जवाब दें." इस पोस्ट ने तुरंत ही सुर्खियां बटोरीं और खाद्य सुरक्षा में हुई इस चौंकाने वाली चूक की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया.

अस्पताल में भर्ती शख्स को चढ़ती ड्रिप के साथ बाइक पर घुमाने निकले दोस्त, मस्ती करके वापस छोड़ गए, Video वायरल

ज़ोमैटो ने भी माफ़ी मांगी और कार्रवाई का वादा किया. कंपनी ने अपने जवाब में लिखा, "हाय सतीश, यह सुनकर हम बेहद हैरान हैं. हम सोच भी नहीं सकते कि यह आपके लिए कितना परेशान करने वाला रहा होगा. कृपया हमें कुछ समय दें ताकि हम इस बारे में अपने रेस्टोरेंट पार्टनर से बात कर सकें. हम इस बारे में आगे चर्चा करने के लिए आपसे संपर्क करेंगे."

वायरल पोस्ट देखने के लिए यहां Click करें: 

Latest and Breaking News on NDTV

Salad Days नामक फूड आउटलेट ने त्वरित प्रतिक्रिया जारी की तथा ग्राहक को आश्वासन दिया कि मामले को सुलझा लिया गया है. ब्रांड ने जवाब दिया, "हम इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं और अपनी गुणवत्ता आश्वासन टीम के साथ तुरंत गहन जांच शुरू कर दी है. इस रसोई को तत्काल समीक्षा के लिए चिह्नित किया गया है. कृपया हमें अपने संपर्क विवरण डीएम करें ताकि हम सीधे संपर्क कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि इस समस्या का उचित समाधान हो."

ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना सुर्खियों में आई हो. पिछले साल, अगरतला, त्रिपुरा की एक महिला ने अपने खाने की तस्वीरें साझा की थीं, जिसमें एक मरा हुआ कॉकरोच था, और यह खाना भी ज़ोमैटो ने डिलीवर किया था.

यह भी पढ़ें: दिखावे से परे, शख्स ने सड़क किनारे लगाया बप्पा का छोटा सा पंडाल, Video देख लोगों ने कहा- भक्ति ही सबकुछ है

अमेरिकी महिला का भारत में आखिरी दिन, Video में दिखाया क्या-क्या किया, लोग हो रहे इमोशनल

महिला ने गाई गुलाम अली की 25 साल पुरानी गजल, सुर सुनते ही बोले लोग- वाह-वाह, देखें Video

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sandwich, Zomato, Plastic Glove In Sandwich
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com