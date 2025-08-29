विज्ञापन
दिखावे से परे, शख्स ने सड़क किनारे लगाया बप्पा का छोटा सा पंडाल, Video देख लोगों ने कहा- भक्ति ही सबकुछ है

जहां गणेश चतुर्थी के मौके पर महाराष्ट्र में बप्पा के भव्य पंडाल लगाए जाते हैं, वहीं सोशल मीडिया पर भगवान गणेश के इस छोटे और साधारण से पंडाल ने सभी का दिल जीत लिया है. यहां देखें वायरल वीडियो.

दिखावे से परे, शख्स ने सड़क किनारे लगाया बप्पा का छोटा सा पंडाल, Video देख लोगों ने कहा- भक्ति ही सबकुछ है
शख्स ने सड़क किनारे लगाया बप्पा का छोटा सा पंडाल, इमोशनल Video वायरल

गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) भारत के सबसे मुख्य त्योहारों में से एक है, जिसकी शुरुआत 27 अगस्त से हो गई है. इस दौरान परिवार और पड़ोसी एक साथ मिलकर भगवान गणेश का स्वागत करते हैं. वहीं इस उत्सव में हर किसी को बप्पा मोरिया के खूबसूरत पंडाल आकर्षित करते हैं. वहीं महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के मौके पर कई भव्य पंडाल लगते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पंडाल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो भव्य तो नहीं,पर वहां आस्था की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी. बता दें, गणेश जी के इस पंडाल का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ाके से वायरल हो रह है.

आस्था से भरपूर है प्यारा और छोटा सा पंडाल
सोशल मीडिया पर groovewithkomal नाम के यूजर ने अपने अकाउंट पर बप्पा मोरिया का एक वीडियो  शेयर किया है. जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "शुभ गणेश चतुर्थी, पिछले साल जब मैं मुंबई गई थी तब मुझे ये खूबसूरत नजारा देखने को मिला. जिसे मुझे एहसास हुआ कि भगवान जी की प्रति भक्ति और आस्था ही सब कुछ है"

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स सड़क किनारे बैठा हुआ है, जहां उसने टूटी- फूटी टिन से बप्पा मोरिया का पंडाल बनाया है और सामने उनकी छोटी सी मूर्ति रखी हुई है. जिसके बाद वह शख्स उस मूर्ति की पूजा करता है और आरती गाता है.  जब आप वीडियो देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि बप्पा की पूजा करने के लिए आस्था का होना सबसे ज्यादा जरूरी है.

देखें Video:

लोगों ने की वीडियो की तारीफ
सोशल मीडिया पर वायरल हुए बप्पा के इस वीडियो को अब तक 46,045 से ज्यादा लोग पसंद कर चुके हैं और लाखों में इसके व्यूज आ चुके हैं. जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, वह बिना तारीफ किए रह नहीं पाया है. एक यूजर ने लिखा, "गणेश चतुर्थी पर मेरे लिए यह सबसे प्यारा नजारा है", दूसरे यूजर ने लिखा, "इस शख्स का भाव कितना सच्चा है और आज कल दिखावे में लोग पागल हुए जा रहे हैं" , तीसरे यूजर ने लिखा, "श्रद्धा के आगे कुछ भी नहीं".

Ganesh Chaturthi, Simple Pandal Of Bappa, Ganesh Chaturthi 2025
