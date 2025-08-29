विज्ञापन
अस्पताल में भर्ती शख्स को चढ़ती ड्रिप के साथ बाइक पर घुमाने निकले दोस्त, मस्ती करके वापस छोड़ गए, Video वायरल

एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल में भर्ती एक मरीज़, जिसको अभी ड्रिप चढ़ रही है, उसके दोस्त उसे मोटर साइकिल से घुमाने के लिए अस्पताल से बाहर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

अस्पताल में भर्ती शख्स को चढ़ती ड्रिप के साथ बाइक पर घुमाने निकले दोस्त, मस्ती करके वापस छोड़ गए, Video वायरल
शख्स को चढ़ती ड्रिप के साथ बाइक पर घुमाने निकले दोस्त

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल में भर्ती एक मरीज़, जिसको अभी ड्रिप चढ़ रही है, उसके दोस्त उसे मोटर साइकिल से घुमाने के लिए अस्पताल से बाहर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो झांसी रोड थाना अंतर्गत नाका चंद्रवदनी इलाके का बताया जा रहा है, जिसने सुरक्षा और अस्पताल के प्रोटोकॉल को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं.

16 सेकंड के इस वीडियो में, तीन लोग बाइक चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच उनका बीमार दोस्त बैठा है. बाइक चलाते समय, पीछे बैठा शख्स आईवी ड्रिप पकड़े हुए है. फिर तीनों सड़क पर थोड़ी देर घूमते हैं और फिर अस्पताल लौट जाते हैं.

देखें Video:

यह वीडियो जो रास्ते से जा रहे किसी दर्शक द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर लोग मज़े भी ले रहे हैं और हैरान भी हो रहे हैं. वायरल क्लिप देखकर ऑनलाइन यूजर्स काफी भड़के हुए हैं, कई यूजर्स ने इस स्टंट को लापरवाही भरा बताया है.

