क्लास में जब टीचर ने मांगी कॉपी...तो बच्चे ने कर दी ऐसी मासूम हरकत, देख दीवाना हो गया सोशल मीडिया

Student Madam Cute Moment Goes Viral: आजकल स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई नहीं...परफॉर्मेंस भी होती है, वो भी ऑटोमैटिक. मोबाइल कैमरा चालू हुआ नहीं कि टीचर हों या बच्चे, सब ऐसे एक्ट करते हैं जैसे रोज रील ऑडिशन हो रहा हो, लेकिन इसी रीलमय दुनिया में एक ऐसा प्यारा पल आया जिसने लोगों को रुककर मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया. ये वीडियो किसी फिल्मों वाला ओवरडोज नहीं...बस एक मासूम बच्चे की मासूम गलती और उस पर टीचर का cute reaction था.

टीचर स्टूडेंट का क्यूट वीडियो (School cute reel)

क्लिप में मैम आराम से कुर्सी पर बैठकर कॉपियां चेक कर रही हैं. बगल में खड़े बच्चे बिल्कुल लाइन में, एकदम डिसिप्लिन मोड में नजर आते हैं. मैम अगली कॉपी मांगने के लिए हाथ बढ़ाती हैं, पर यहां ट्विस्ट है. बच्चा कॉपी देने की जगह दोनों हाथों से दिल की आकृति बना देता है. बस फिर क्या...मैम तुरंत उसके हाथ पर हल्का सा टपक दे देती हैं, 'पहले कॉपी दे बेटा, प्यार बाद में' और बच्चा अपनी गलती तुरंत सुधार लेता है. पूरा मोमेंट इतना प्यारा है कि देखकर बिना मुस्कुराए रहना नामुमकिन हो जाता है. वीडियो में कोई हाई-ड्रामा, कोई ओवरएक्टिंग नहीं...बस वही स्कूल वाला बचपन, जो आज भी दिल छू जाता है.

'स्क्रिप्टेड हो या न हो, दिल तो जीता है' (Teacher Student Cute Video)

इस वीडियो पर कमेंट सेक्शन में तूफान आ गया है. एक यूजर ने लिखा, वर्ल्ड की बेस्ट रील. दूसरे यूजर ने लिखा, 20 बार देख चुका...अब भी cute लग रहा है. तीसरे यूजर ने लिखा, रील का जमाना है बच्चे भी सीख रहे हैं. चौथे यूजर ने लिखा, स्क्रिप्टेड लगता है पर क्यूट है. इस वीडियो पर अब तक 15 हजार से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं. लाखों लाइक्स बताते हैं कि लोग अभी भी सादगी, innocence और हल्की-सी मस्ती देखना पसंद करते हैं.

6 करोड़ व्यूज, वायरल होने का फॉर्मूला (viral teacher student video)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर (@arpita_lucky) नाम के अकाउंट ने सिर्फ 5 दिन पहले पोस्ट किया था. अब तक इस वीडियो पर 34 लाख लाइक्स आ चुके हैं, जबकि 6 करोड़ से ज्यादा व्यूज है. यही वो कॉम्बिनेशन है जिसे देखकर इंटरनेट तुरंत प्यार लुटाता है.

