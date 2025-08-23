बिना किसी को नुकसान पहुंचाए किंग कोबरा ने किया मॉडल जैसा शानदार रैंप वॉक, लंबाई देख फटी रह जाएंगी आंखें - वायरल Video

10 feet long King Cobra: जब भी सांपों का जिक्र होता है, इंसानों की रूह कांप जाती है. बता दें, देश और दुनिया में पाए जाने वाले सांप ज्यादातर जहरीले होते हैं, जिनके जहर से इंसान की जान पल भर में जा सकती है. ऐसे में लोगों को सांपों से दूर रहने की सलाह दी जाती है. वहीं सांप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो देखने में किंग साइज का कोबरा लग रहा है.

10 फिट का किंग कोबरा का Video वायरल



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक सांप तेजी से रेंगता हुआ नजर आ रहा है. देखने में वह किंग साइज का कोबरा लग रहा है, जिसकी लंबाई 10 फिट की बताई जा रही है. वीडियो में देखा जा रहा है कि ये सांप एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है और पीछे से लोग चिल्ला रहे हैं. सांप का रंग काला है और उस पर धारियां बनी हुई है. जिन- जिन लोगों ने इस सांप को देखा, उनके मुंह से 'बाप रे' निकला. हालांकि सबसे अच्छी बात यह रही कि सांप लोगों को बिना नुकसान पहुंचाए जंगल की ओर निकल गया और लोगों ने भी सांप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया.

देखें Video:



बता दें, ये वीडियो X अकाउंट @askbhupi की ओर से सेंड किया गया है. जिन्होंने कैप्शन में लिखा, 'अरे, चम्पावत के खर्ककार्की गांव में 10 फीट का नाग साहब रैंप वॉक करते दिखे'. गांव वाले हैरान, बोले, "ये नागराज है या रील स्टार?" सांप महाराज स्टाइल मारके जंगल निकल गए.



Video: देख लोगों ने दिए रिएक्शन



सोशल मीडिया पर ये वीडियो धड़ाके से वायरल हो रहा है. जिसे अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक शख्स ने लिखा, ' चलो अच्छा है, लोगों ने सांप को पत्थर नहीं मारा और वह शांति से चला गया', दूसरे यूजर ने लिखा, ' किंग कोबरा सांप से हमेशा दूरी बनानी चाहिए', वहीं तीसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, ' सांप की रैंप वॉक किसी मॉडल से कम नहीं लग रही है'.

