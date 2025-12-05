VIDEO: नागिन का खौफनाक बदला...दीदी करने चली थी काबू, लेकिन फुफकार कर पकड़ा गाल और गड़ा दिए दांत

Snake Bite On Face: कभी-कभी जिंदगी हमें ऐसे पलों के सामने खड़ा कर देती है, जिनके बारे में हम सोचकर भी सिहर जाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो भी ऐसा ही एक पल है, जहां एक महिला ने हिम्मत दिखाई, लेकिन अगले ही सेकंड किस्मत ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया. यह घटना सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक सीख है कि जंगल अपने नियम खुद लिखता है. सांप पकड़ना बच्चों का खेल नहीं है और यह वीडियो इसका सबसे डरावना सबूत है.

ये भी पढ़ें:-आखिर क्या 'बला' है ये 'सेकंड-हैंड फ्राइड चिकन', जिसे बड़े चाव से खाते हैं लोग

झाड़ियों में छिपा सांप और महिला की बेखौफ कोशिश (Woman Snake Catcher Video)

वीडियो किसी शांत से ग्रामीण इलाके का है, जहां अचानक लोगों की चीखें ने माहौल बदल दिया. झाड़ियों के अंदर एक बड़ा सांप फुफकारते हुए छिपा था. भीड़ ने दूरी बना ली, लेकिन साड़ी पहने एक महिला आगे बढ़ी, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे हिम्मत थमा दी हो. वीडियो में देखा जा सकता है कि, वह बिना झिझक सांप की पूंछ पकड़कर उसे बाहर खींच लाती है. कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे उसने इस फनधारी को काबू कर लिया हो, लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है.

'डैडली रिवर्स स्ट्राइक' नाग का बिजली जैसा पलटवार (Snake Attack Viral Video)

जैसे ही महिला की पकड़ जरा ढीली होती है, सांप कड़कती रफ्तार से घूमता है और सीधा उसके गाल पर हमला कर देता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नाग अपने दांत गाड़कर ऐसे चिपका रहता है जैसे उसने गाल को जकड़ने की कसम खा ली हो. महिला चीखते हुए उसे खींचती है, लेकिन सांप तो जैसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होता...यह पल किसी हॉरर थ्रिलर से कम नहीं लगता. विशेषज्ञ बताते हैं कि, सिर्फ पूंछ पकड़कर सांप को दूर नहीं रखा जाता. ऐसा करना उसके सिर को खुला छोड़ देता है और सांप का पलटवार सबसे तेज होता है.

ये भी पढ़ें:-कुत्तों में फैली 'टिक' बीमारी से एक्सपर्ट्स ने कही डराने वाली बात, इंसानों पर भी होगा अटैक!

सोशल मीडिया पर बहस, हिम्मत या खतरा? (woman snake bite face)

एक तरफ लोग महिला की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि, 'इतना जिगरा कई पुरुषों में भी नहीं.' दूसरी तरफ लोग इसे खतरनाक मूर्खता बता रहे हैं, 'बिना ट्रेनिंग सांप पकड़ना (snake attack video) बहादुरी नहीं, जोखिमों को दावत देना है.'

ये भी पढ़ें:-ड्रम में फंसा सांड का मुंह, राहगीरों की कड़ी मशक्कत के बाद बचाई जान, देखें VIDEO