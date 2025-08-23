सिर्फ एक टॉप बदलने से Video व्यूज में आया ऐसा उछाल, देखकर होगी हैरत, आखिर क्या है माजरा

Tank Top Effect: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज़ारा डार (Social media influencer Zara Dar), जो पीएचडी की पढ़ाई छोड़कर ओनलीफैंस मॉडल बन गई हैं, उन्होंने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट से लोगों को चौंका दिया है. अपने कंटेंट्स के लिए सुर्खियों में रहने वाली जारा अब एक नया सोशल मीडिया प्रयोग लेकर आई हैं. जारा ने एक टेस्ट किया जिसे वे "टैंक-टॉप इफेक्ट" कह रही हैं, और इसके नतीजे ऑनलाइन एल्गोरिदम की अप्रत्याशित दुनिया पर नई रोशनी डाल रहे हैं.

हाल ही में एक पोस्ट में, डार ने एक आसान, लेकिन प्रैक्टिकल, ए/बी टेस्ट (स्प्लिट टेस्टिंग) से अपने निष्कर्ष साझा किए. उन्होंने दो एक जैसे छोटे वीडियो बनाए, जिनमें सिर्फ़ उनके पहनावे का अंतर था: एक में उन्होंने एक साधारण टॉप पहना था और दूसरे में टैंक टॉप. इसके बाद जो रिजल्ट सामने आए वो सच में चौंकाने वाले थे.

क्या हुआ टैंक टॉप इफेक्ट का नतीजा

टैंक टॉप वाले वीडियो को दो प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म पर ढेरों व्यूज मिले. इंस्टाग्राम पर, व्यूज़ में 28% तक की वृद्धि हुई, और एक्स पर, व्यूज़ दोगुने से भी ज़्यादा हो गए. हालांकि, उसी वीडियो का YouTube पर प्रदर्शन खराब रहा, जहां व्यूज़ में कमी देखी गई.

बता दें कि पीएचडी ड्रॉपआउट डार, अब एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर और कंटेंट क्रिएटर के रूप में काम करती हैं. उन्होंने अपने टैंक टॉप इफेक्ट वाले वीडियो पर कहा कि अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर अलग-अलग परिणाम बताते हैं कि हर एक एल्गोरिदम के कंटेंट प्रमोशन के अपने अनूठे और अस्पष्ट नियम होते हैं.

"टैंक-टॉप इफेक्ट" सोशल मीडिया एल्गोरिदम के जटिल परिदृश्य को समझने और उसमें महारत हासिल करने में क्रिएटर्स के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है. जहां कुछ प्लेटफ़ॉर्म कुछ खास तरह के विज़ुअल कंटेंट को पसंद करते हैं, वहीं कुछ ऐसे कंटेंट को नकारते हैं. इससे पता चलता है कि ऑनलाइन पेजव्यू की सफलता के लिए कोई एक-समान रणनीति नहीं है.

