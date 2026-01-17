40 की उम्र के बाद IT वालों का क्या भविष्य? वायरल Video ने आईटी प्रोफेशनल्स की नींद उड़ा दी

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स आईटी सेक्टर में काम करने वालों के भविष्य पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है. वीडियो में वह दावा करता है कि अगर कोई आईटी प्रोफेशनल समय के साथ करियर की सीढ़ी नहीं चढ़ता, तो 40 की उम्र के बाद उसके लिए इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो जाता है. वीडियो में शख्स यह भी कहता है कि केवल कोडिंग करते रह जाना और प्रमोशन न मिलना, लंबे समय में करियर के लिए खतरा बन सकता है.

10 साल का एक्सपीरियंस, फिर भी जूनियर डेवलपर!

वीडियो में शख्स उदाहरण देते हुए कहता है कि आज कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 8–10 साल का अनुभव है, लेकिन वे अब भी जूनियर डेवलपर के तौर पर काम कर रहे हैं. कुछ मामलों में 10 साल के अनुभव के बाद भी सिर्फ 8 लाख रुपये का पैकेज मिल रहा है. उसके मुताबिक, सही समय पर टीम लीड (TL) बनना, फिर इंजीनियरिंग मैनेजर (EM) जैसी भूमिकाओं में जाना जरूरी है. अगर कोई इस मैनेजमेंट सीढ़ी पर नहीं चढ़ता, तो आगे चलकर उसे संघर्ष करना पड़ता है. स्विच करने पर नई कंपनी भी सवाल उठाती है कि इतने सालों के अनुभव के बाद भी व्यक्ति ने किसी टीम को मैनेज क्यों नहीं किया.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर बंटी राय, यूजर्स ने किया विरोध

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @engineeringdigest.in नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा गया है- तकनीक के क्षेत्र में 20 साल बाद?? अब तक इस वीडियो को 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, और हजारों लोग इस पर अपनी राय रख रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, इस समय सीनियर डेवलपर का पद सबसे सुरक्षित है. जिस तरक्की की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, वही आपको छंटनी की ओर ले जा सकती है. अगर आगे बढ़ना है तो किसी अच्छी कंपनी में लेबर पार्टी यानी टेक्निकल रोल में ही रहें.

वहीं दूसरे यूजर ने इस सोच को पूरी तरह बेतुका बताया. उसने लिखा, अगर हर कोई 10 साल के अनुभव के बाद मैनेजर बन जाएगा, तो काम कौन करेगा? आमतौर पर हर आठ कर्मचारियों पर एक मैनेजर होता है. असली मायने यह नहीं रखता कि आपकी पदवी क्या है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं.

IT करियर पर फिर उठे बड़े सवाल

इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर आईटी सेक्टर में करियर ग्रोथ, उम्र और मैनेजमेंट बनाम टेक्निकल रोल की बहस को हवा दे दी है. कुछ लोग मैनेजमेंट को आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता मानते हैं, तो कुछ का कहना है कि मजबूत टेक्निकल स्किल्स ही लंबे समय तक सुरक्षित करियर की कुंजी हैं.

यह भी पढ़ें: संक्रांति या गिनीज़ रिकॉर्ड? पहली संक्रांति पर दामाद को परोसे 158 पकवान, Video वायरल

130 साल पुराना घर खरीदने वाले के नाम आई रहस्यमयी चिट्ठी, खुले ऐसे राज़, बदल गई कपल की ज़िंदगी

बेंगलुरु मेट्रो में बच्ची ने अजनबी महिला को थमा दिया कंगन, वजह जानकर भर आएंगी आंखें