रोजा खोलने से पहले की गणेश वंदना, केरल के इस बच्चे का वीडियो वायरल

Ganesh stuti before iftar: इफ्तार का वक्त...सामने सजे पकवान, घर में सुकून का माहौल. हर कोई रोजा खोलने का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक एक मासूम सी आवाज गूंजती है, 'गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि...' कुछ पल के लिए सब थम सा जाता है. रोजा खोलने से पहले गणेश वंदना? जी हां...केरल के एक 13 साल के बच्चे ने ऐसा किया कि वीडियो देखते ही लोगों का दिल पिघल गया.

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रोजा भी, गणेश स्तुति भी...(Kerala viral video)

20-21 मार्च को पूरे देश में ईद का त्योहार खुशी और जश्न के साथ मनाया गया. इसी बीच सोशल मीडिया पर केरल के 13 साल के Robin Zain का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में रॉबिन इफ्तार के वक्त खाने की टेबल पर बैठे नजर आते हैं. सामने फल, समोसे और मिठाइयां सजी हैं, लेकिन सबसे खास पल तब आता है, जब वह रोजा खोलने से पहले भगवान श्री गणेश की स्तुति 'गणनायकाय' गाने लगते हैं.

रोजा खोलने से पहले गूंजी गणेश वंदना (eid viral video)

एक तरफ रोजा, दूसरी तरफ गणेश वंदना...यह नजारा लोगों को हैरान भी कर रहा है और खुश भी.वीडियो देख चुके कई यूजर्स ने लिखा कि इतनी छोटी उम्र में रॉबिन ने वो समझ लिया, जो कई लोग नहीं समझ पाते कि धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर है.

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सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रिया? (Social media reactions)

यह viral video तेजी से शेयर हो रहा है और लोग बच्चे व उसके परिवार की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कुछ लोगों ने इसे 'Real Kerala Story' कहकर सराहा. मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों ने भी इस वीडियो पर पॉजिटिव रिएक्शन दिया और इसे भाईचारे का खूबसूरत उदाहरण बताया

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)

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