सोना 6400 तो चांदी 14 हजार से ज्यादा टूटी, खरीदने से पहले जान लीजिए एक्सपर्ट की बाइंग टिप्स

बीते कारोबारी हफ्ते में शुक्रवार को सोने और चांदी ने अपनी चमक एक बार फिर बिखेरी. राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान के साथ शांति समझौते वाले बयान ने स्टॉक मार्केट के साथ कमोडिटी मार्केट को झूमने का मौका दे दिया था. नतीजन सोना एमसीएक्स पर 147 रुपये मजबूत होकर 150,675 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 418 रुपये चढ़कर 246,604 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. एक समय पर सोना 151,053 और चांदी 2,47,000 रुपये के लेवल पर पहुंच गई थी, हालांकि आखिरी समय में मुनाफावसूली के चलते बढ़त दिन के हिसाब जैसी नहीं रही.

शुक्रवार की इस तेजी का फायदा ये हुआ कि सोने-चांदी की हफ्ते वाली गिरावट में कुछ कमी आई है. इस हफ्ते सोना करीब 6,400 तो चांदी 14,300 रुपये सस्ती हुई है. ऐसे में अगर आप इन कीमती धातुओं को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए शानदार मौका हो सकता है.

दिल्ली के लोकल मार्केट में कैसी है सोने-चांदी की चाल?

एमसीएक्स का हाल आपने जान लिया. जरा अब देश के लोकल मार्केट में सोने-चांदी की चाल जानिए. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने के भाव दिल्ली में 1,47,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो पहले 1,54,238 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था. यानी सीधे तौर पर कीमतों में 6 हजार से ज्यादा की गिरावट आई. दूसरी तरफ चांदी तो सोने से भी ज्यादा सस्ती हुई है. एक किलो चांदी का भाव दिल्ली में 2,42,582 रुपये है, जो इस हफ्ते पहले 2,56,908 रुपये था. यानी चांदी 14,326 रुपये मार्केट में लुढ़की है.

पूरे हफ्ते दिखा उतार-चढ़ाव

इस हफ्ते कमोडिटी मार्केट में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. सोने ने 9 जून को सुबह के सेशन में 1,52,519 रुपये का हाई लेवल टच किया था, तो वहीं 11 जून की सुबह ये लुढ़कर 1,44,782 रुपये के लो लेवल पर आ गया. इसी तरह चांदी 11 जून की शाम 2,32,591 के लो लेवल पर जा चुकी थी.

वैश्विक बाजार का हाल कुछ अलग नहीं

लोकल मार्केट के जैसे ही वैश्विक मार्केट का हाल कुछ अलग नहीं है. इस हफ्ते सोना 4,248 डॉलर प्रति औंस और चांदी 68 डॉलर प्रति औंस पर आ गई. हालांकि शुक्रवार को अमेरिका-ईरान के बीच टेंशन कम होने से कच्चे तेल की कीमतें नीचे आईं, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट में कीमतों में ग्रोथ देखी गई.

क्यों कमजोर हुआ सोना-चांदी?

इस हफ्ते अमेरिका-ईरान के बीच टेंशन चरम पर रहा. अमेरिका ने ईरान पर हमले किया. लग रहा था कि फरवरी आखिर और मार्च की स्थिति एक बार फिर देखने को मिल सकती है. ऐसे में कच्चे तेल की कीमतें 94 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई. इससे डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ. जब भी डॉलर मजबूत होता है तो सोने-चांदी पर प्रेशर बनता है. इसके अलावा जब भी सोने-चांदी ने उठने की कोशिश की, वैसे ही निवेशकों ने जमकर मुनाफावसूली की, जिससे कीमतों में लगातार करेक्शन देखने को मिला.

क्या है एक्सपर्ट की बाइंग टिप्स?

सोने-चांदी में खरीदारी को लेकर एनडीटीवी ने दिग्गज ब्रोकरेज फर्म केडिया एडवाइजरी से बात की. उन्होंने अगले 6 महीने के नजरिए से खरीदारी को लेकर लेवल्स साझा किए. केडिया एडवाइजरी के अनुसार निवेशक सोने के लिए 1.40 लाख से लेकर 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम का लेवल एंट्री के लिए नोट कर सकते हैं. अगले 6 महीनों में सभी कुछ ठीक रहता है, जंग यहीं खत्म हो जाती है तो सोना 1.60 लाख से 1.62 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है. वहीं, स्टॉप लॉस के लिए केडिया एडवाइजरी ने 1.35 लाख रुपये से 1.36 लाख रुपये के बीच का लेवल सजेस्ट किया है.

ये भी पढ़ें- मस्क के पास इतना पैसा कि 35 बार खरीद सकते हैं भारत का पूरा गेहूं, 1.11 ट्रिलियन डॉलर में और क्‍या-क्‍या आएगा?