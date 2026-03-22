बिल्ली का चौंकाने वाला कारनामा, एक-दो नहीं निगले पूरे 26 हेयर बैंड! ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों के उड़े होश

Hair bands in stomach: अमेरिका के फ्लोरिडा से आई यह खबर इन दिनों इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है. 'मिडनाइट' नाम की 6 साल की एक बिल्ली अचानक गंभीर हालत में एनिमल रेस्क्यू सेंटर पहुंची. डॉक्टरों ने जांच की, तो पता चला कि उसकी आंत में खतरनाक ब्लॉकेज हो चुका है. पहले तो मामला आम लगा, लेकिन जब सर्जरी का फैसला लिया गया, तो जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया. घर की छोटी चीजें भी आपके पालतू के लिए खतरा बन सकती हैं. जरा सी सावधानी, उनकी जिंदगी बचा सकती है.

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ऑपरेशन में खुला चौंकाने वाला राज (Shocking truth revealed in surgery)

जब डॉक्टरों ने सर्जरी शुरू की, तो नजारा देखकर सब हैरान रह गए. मिडनाइट के पेट से एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 26 हेयर टाई यानी रबर बैंड निकले. यह वही 'गायब' होने वाले हेयर बैंड थे, जिनका घर में कोई सुराग नहीं मिल रहा था. Reddit पर वायरल हुई तस्वीरों के बाद 'cat swallowed hair ties', 'Midnight cat story' जैसे कीवर्ड्स तेजी से ट्रेंड करने लगे.

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मौत के मुहाने से वापस आई (Saved from the brink of death)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिल्ली की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे इच्छामृत्यु के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन HALO Rescue Shelter की टीम ने हार नहीं मानी और ऑपरेशन कर उसकी जान बचा ली. अब मिडनाइट धीरे-धीरे रिकवर कर रही है और फिर से सामान्य जिंदगी की ओर लौट रही है.

पालतू जानवरों के लिए बड़ी चेतावनी (Big warning for pet owners)

एक्सपर्ट्स का कहना है कि हेयर टाई, रबर बैंड, धागे और छोटी चीजें पालतू जानवरों के लिए बेहद खतरनाक होती हैं. ये चीजें पेट में जाकर फंस सकती हैं और जानलेवा बन सकती हैं. 'pet care tips', 'cat safety at home', 'animals swallowing objects' जैसे सर्च अब तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह मामला हर पेट ओनर को सोचने पर मजबूर कर रहा है. मिडनाइट की कहानी सिर्फ एक वायरल खबर नहीं, बल्कि एक सख्त चेतावनी है...छोटी लापरवाही, बड़ी मुसीबत बन सकती है.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)

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