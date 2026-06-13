'होर्मुज सभी के लिए खुलेगा...', ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते पर दिया बड़ा बयान, कहा - कल होगी डील

ईरान के साथ संभावित समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस डील पर आज हस्ताक्षर होने की उम्मीद है और समझौते के साइन करते ही होर्मुज जलडमरूमध्य (Hormuz Strait) को सभी के लिए खोल दिया जाएगा. हालांकि, सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी खत्म करने के लिए प्रस्तावित समझौता फिलहाल टल गया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बराक हुसैन ओबामा की डील, JCPOA, परमाणु हथियार पाने का एक आसान, शानदार और सीधा रास्ता थी; अगर वह डील रहती तो ईरान के पास छह साल पहले ही परमाणु हथियार आ जाते और वह अब तक उनका इस्तेमाल भी कर चुका होता। ईरान के साथ मेरा समझौता बिल्कुल इसके उलट है - परमाणु हथियार न पाने की एक मज़बूत दीवार! असल में, अब वे परमाणु हथियार नहीं चाहते और न ही उन्हें यह मिलेगा - चाहे खरीदकर, बनाकर या किसी और तरीके से। इस डील पर कल साइन होने हैं और साइन होते ही होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Hormuz Strait) सभी के लिए खुल जाएगा.

सही समय आने पर, जब सब कुछ शांत हो जाएगा : डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हमारे रिश्ते पिछली सरकारों के मुकाबले बहुत अलग और बेहतर हैं. ओबामा ने उन्हें जो अरबों डॉलर दिए थे - जिसमें 1.7 अरब डॉलर नकद (कैश) भी शामिल थे - उसके उलट, अब कोई पैसे का लेन-देन नहीं होगा. सही समय आने पर, जब सब कुछ शांत हो जाएगा, तो हम अपने शानदार B-2 बॉम्बर्स और उनके बेहतरीन पायलटों की मदद से अंदर जाकर उस परमाणु सामग्री (न्यूक्लियर डस्ट) को निकालेंगे जो ग्रेनाइट के पहाड़ों के नीचे गहराई में दबी है, और उसे कमज़ोर करके नष्ट कर देंगे - चाहे ईरान में या अमेरिका में. हम भविष्य में ईरान और पूरे मध्य पूर्व (Middle East) के साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित हैं. उम्मीद है कि यह प्रक्रिया जल्दी, आसानी से और बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाएगी. अगर ऐसा नहीं होता है, तो हमारे पास सबसे आखिरी विकल्प भी मौजूद है - उम्मीद है कि उसका इस्तेमाल कभी नहीं करना पड़ेगा! इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद.

ईरान की सरकारी मीडिया ने क्या दावा किया?

इधर, सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी खत्म करने के लिए प्रस्तावित समझौता फिलहाल टल गया है और रविवार को इस पर हस्ताक्षर नहीं होंगे. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि समझौते पर साइन करने के लिए सही समय का इंतजार करना होगा और यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है.

शहबाज शरीफ ने किया था बड़ा दावा

इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर बड़ा दावा किया था. उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर ईरान-अमेरिका में डील हो सकती है. दोनों देशों के बीच शांति समझौते को लेकर शर्तों पर सहमति बन गई है.

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