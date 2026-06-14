Rashifal LIVE, 14 June 2026: आज यानी 14 जून को चंद्रमा पूरे दिन मंगल देव की राशि मेष से निकलकर शुक्र देव की पृथ्वी तत्व और स्थिर राशि वृषभ में गोचर करेंगे. इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, वहीं व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी रुकी हुई योजनाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा. इस कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सभी 12 राशियों के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है. आइए जानते हैं...
मेष से लेकर मीन राशि तक का दैनिक राशिफल जानने के लिए जुड़े रहिए NDTV के साथ
Rashifal 14 June 2026 LIVE: तुला राशि का राशिफल
पिछले कुछ दिनों में जो उतार-चढ़ाव रहा होगा, वह अब धीरे-धीरे ठहराव की स्थिति में बदल सकता है. कार्यक्षेत्र में साझेदारी और सहयोग का महत्व बढ़ सकता है. किसी भी निर्णय में अकेले आगे बढ़ने के बजाय सामूहिक विचारों को महत्व देना लाभदायक रहेगा. आर्थिक दृष्टि से यह दिन खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाने की मांग कर सकता है. घर के वातावरण को अधिक आरामदायक बनाने की इच्छा बढ़ सकती है. रिश्तों में दिखावे की बजाय भरोसा और निरंतरता अधिक महत्वपूर्ण रहेंगे.
Rashifal 14 June 2026 LIVE: कन्या राशि का राशिफल
आपके लिए यह दिन सीखने, योजना बनाने और मानसिक स्थिरता को मजबूत करने का संकेत देता है. यह समय उन विषयों पर ध्यान देने के लिए उपयुक्त है जो भविष्य में आपके विकास से जुड़े हैं. कार्यस्थल पर विस्तार से काम करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है. छोटी-छोटी गलतियों को सुधारने से बड़े परिणाम बेहतर हो सकते हैं. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे प्रगति के संकेत हैं. कोई दीर्घकालिक योजना या कौशल विकास में किया गया निवेश भविष्य में लाभ दे सकता है. किसी पुराने विषय पर चर्चा हो सकती है, जिसे समझदारी से संभालना उचित रहेगा.
Rashifal 14 June 2026 LIVE: सिंह राशि का राशिफल
पिछले कुछ दिनों की तेज गति के बाद अब परिस्थितियां अपेक्षाकृत धीमी लेकिन अधिक ठोस परिणाम देने वाली बन सकती हैं. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों का स्तर बढ़ सकता है. आपकी नेतृत्व क्षमता को परखा जा सकता है, खासकर उन परिस्थितियों में जहां धैर्य और योजना दोनों की आवश्यकता होगी. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रह सकती है. पारिवारिक जीवन में सहयोग और जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी. घर के किसी सदस्य की आवश्यकता पर आपका ध्यान अधिक रहेगा.
Rashifal 14 June 2026 LIVE: कर्क राशि का राशिफल
मन में सुरक्षा और अपनापन पाने की इच्छा अधिक स्पष्ट रूप से महसूस हो सकती है. आप अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे. कार्यस्थल पर टीमवर्क और सहयोग की आवश्यकता बढ़ सकती है. किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी राय को महत्व मिल सकता है. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रह सकती है, लेकिन बड़े निवेश से पहले विचार-विमर्श करना जरूरी होगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव गहरा हो सकता है। साथी के साथ समय बिताने से रिश्तों में मजबूती आएगी.
Rashifal 14 June 2026 LIVE: मिथुन राशि का राशिफल
आपकी तेज सोच और तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत आज अपेक्षाकृत संतुलन की मांग करेगी. कई विचार एक साथ चल सकते हैं, लेकिन उन्हें कार्यरूप देने के लिए धैर्य और क्रमबद्ध योजना जरूरी रहेगी. कामकाज के क्षेत्र में जिम्मेदारियां सामान्य से अधिक गंभीरता मांग सकती हैं. किसी प्रोजेक्ट में विस्तार से काम करना पड़ेगा और छोटी गलतियों पर ध्यान देना जरूरी होगा. खर्चों को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना भविष्य के लिए राहत देगा. पारिवारिक जीवन में शांत वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता महसूस हो सकती है.
Rashifal 14 June 2026 LIVE: वृषभ राशि का राशिफल
आज चंद्रमा गोचर से आत्मविश्वास होगा मजबूत. आप अपने विचारों को अधिक स्पष्टता के साथ व्यक्त कर पाएंगे और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे. यह समय आत्मनिरीक्षण और जीवन की दिशा को स्थिर करने के लिए उपयुक्त माना जा सकता है. किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपकी भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है. आर्थिक स्थिति में संतुलन दिखाई देगा और आप खर्चों की तुलना में बचत पर अधिक ध्यान देंगे। किसी संपत्ति, निवेश या दीर्घकालिक योजना पर विचार करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी से बचना आवश्यक रहेगा.
Rashifal 14 June 2026 LIVE: मेष राशि का राशिफल
पिछले कुछ दिनों की तेज गति अब थोड़ी धीमी पड़ सकती है, लेकिन यह रुकावट नहीं बल्कि सुधार और पुनर्संतुलन का संकेत है. आप महसूस कर सकते हैं कि जो काम जल्दबाजी में किए जा रहे थे, उन्हें अब अधिक क्रमबद्ध तरीके से करने की आवश्यकता है. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों को निभाने का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपके भीतर मौजूद नेतृत्व क्षमता आपको परिस्थितियों को संभालने में मदद करेगी. सहकर्मियों के साथ व्यवहार में संयम बनाए रखना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में यह दिन स्थिरता की ओर संकेत करता है.
Rashifal 14 June 2026 LIVE: आज का शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4 बजकर 2 मिनट से 4 बजकर 43 मिनट तक
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11 बजकर 54 मिनट सुबह से दोपहर 12 बजकर 49 मिनट तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 2 बजकर 41 मिनट से 3 बजकर 37 मिनट तक
गोधूलि मुहूर्त: शाम 7 बजकर 19 मिनट से 7 बजकर 39 मिनट तक
अमृत काल: शाम 7 बजकर 26 मिनट से 8 बजकर 50 मिनट तक
Rashifal 14 June 2026 LIVE: आज की तिथि, नक्षत्र और योग
14 जून 2026 को नारायण को प्रिय पुरुषोत्तम मास का 29वां दिन है. पंचांग के अनुसार आज यानी रविवार को ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी, जिसे दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है. चतुर्दशी 12 बजकर 19 मिनट दोपहर तक रहेगी. नक्षत्र रोहिणी रात 10 बजकर 14 मिनट तक रहेगा. उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लगेगा और योग धृति दोपहर 1 बजकर 15 मिनट तक, करण शकुनि दोपहर 12 बजकर 19 मिनट तक रहेगा.