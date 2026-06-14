Rashifal LIVE, 14 June 2026: आज यानी 14 जून को चंद्रमा पूरे दिन मंगल देव की राशि मेष से निकलकर शुक्र देव की पृथ्वी तत्व और स्थिर राशि वृषभ में गोचर करेंगे. इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, वहीं व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी रुकी हुई योजनाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा. इस कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सभी 12 राशियों के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है. आइए जानते हैं...

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