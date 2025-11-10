सिर्फ 30 दिन में 10 किलो वजन घटाने के बाद स्टेज पर बेहोश हुई साउथ कोरियन सिंगर Hyuna

Korean singer who lost 10 kg in a month collapses: दक्षिण कोरिया की मशहूर पॉप सिंगर ह्युना (HyunA) ने हाल ही में अपने फैंस से माफी मांगी है. वजह है...वह एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान अचानक मंच पर बेहोश होकर गिर पड़ीं. यह घटना वॉटरबॉम्ब 2025 मकाऊ म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हुई, जहां वह अपना हिट गाना 'Bubble Pop' पर परफॉर्म कर रही थीं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही ह्युना गाने के बीच में गिरती हैं, उनके डांसर्स और सिक्योरिटी स्टाफ तुरंत उन्हें संभालने के लिए दौड़ पड़ते हैं.

वजन घटाने की जल्दबाजी बनी भारी (K-pop Star Hyuna Viral Video)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 33 वर्षीय ह्युना ने हाल ही में खुलासा किया था कि उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में 10 किलो वजन घटाया. उनकी शादी के बाद जब फैंस ने नोटिस किया कि उनका वजन थोड़ा बढ़ गया है, तो सोशल मीडिया पर उनके प्रेग्नेंसी की अफवाहें उड़ने लगीं. इन चर्चाओं से परेशान होकर उन्होंने 3 अक्टूबर को सख्त डाइट प्लान अपनाने की बात कही थी.

ये भी पढ़ें:- साड़ी का पल्लू खिसकने से बचाने वाली सेफ्टी पिन ने सोशल मीडिया पर मचाया हल्ला, कीमत सुन लगेगा 440 वोल्ट का झटका

उन्होंने कहा था कि शादी के बाद वह ज्यादा खा रही थीं और वजन तेजी से बढ़ गया था, लेकिन अब वह अपनी पुरानी फिटनेस पाना चाहती हैं. मगर सिर्फ एक महीने में इतनी तेजी से वजन घटाना उनके शरीर पर भारी पड़ गया. डॉक्टरों के मुताबिक, तेजी से वजन घटाना पोषण की कमी, कमजोरी और थकान जैसी समस्याएं पैदा करता है और यही वजह रही कि उनका शरीर लाइव शो के दौरान जवाब दे गया.

ये भी पढ़ें:- दुनिया का सबसे अमीर देश, जहां जमीन के नीचे भी लगा है AC, झुलसा देने वाली गर्मी में भी गलियां रहती हैं कूल-कूल

स्टेज से उठने के बाद ह्युना का इमोशनल मैसेज (Hyuna Faints On Stage)

बेहोश होने के बाद ह्युना ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए फैंस से माफी मांगी. उन्होंने लिखा, 'मुझे बहुत अफसोस है. मैं बस अपना बेस्ट देना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ. शायद मैंने खुद को बहुत ज्यादा पुश कर दिया.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं अब अपनी सेहत पर ध्यान दूंगी और धीरे-धीरे ताकत वापस पाऊंगी. आप सबका शुक्रिया, जिन्होंने मुझे बचपन से अब तक इतना प्यार और सपोर्ट दिया.'

ये भी पढ़ें:- पति के सामने महिला ने बताई शादी की ऐसी वजह, सुनकर लोगों का झन्ना गया दिमाग, बोले- कुछ तो शर्म करो 'दीदी'

ये भी पढ़ें:- ये चीज लगाकर सो गई लड़की, सोकर उठी तो बन गई नागिन! पीठ की लकीरें देख मुंह से निकल गई चीखें