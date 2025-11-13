विज्ञापन

स्टेज पर परफॉर्मेंस के दौरान बेहोश हुई यह सिंगर, एक महीने में ही घटाया था10 किलो वजन

के-पॉप स्टार ह्यूनआ (HyunA) हाल ही में Waterbomb Macau Festival के दौरान मंच पर बेहोश हो गईं, जिससे फैन्स में हड़कंप मच गया. उन्होंने बताया कि तेज वजन घटाने और थकान के कारण यह हादसा हुआ और फैंस से माफी मांगी.

नई दिल्ली:

साउथ कोरिया की फेमस के-पॉप स्टार ह्यूनआ (HyunA) हाल ही में Waterbomb Macau Music Festival के दौरान मंच पर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ीं, जिससे उनके फैन्स में भारी चिंता फैल गई. “Bubble Pop!” गाने के परफॉर्मेंस के दौरान यह हादसा हुआ, जब ह्यूनआ अचानक बैलेंस खोकर स्टेज पर गिर गईं. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें मदद दी और मेडिकल टीम ने मौके पर ही उनका इलाज किया.

स्टेज पर अचानक गिर पड़ीं ह्यूनआ

ह्यूनआ, जो अपने एनर्जेटिक परफॉर्मेंस और चार्म के लिए जानी जाती हैं, ने हाल ही में खुलासा किया था कि उन्होंने सिर्फ एक महीने में 10 किलो वजन कम किया है. इस  ट्रांसफॉर्मेशन ने पहले ही फैन्स को हैरान कर दिया था, लेकिन अब उनके स्टेज पर गिरने की घटना ने उनकी सेहत को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

तेजी से वजन घटाना एक बड़ा कारण

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वजन कम करने की इस कोशिश में ह्यूनआ ने बहुत ही सख्त डाइट और एक्सरसाइज रूटीन अपनाया था. डॉक्टरों और फिटनेस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी तेजी से वजन घटाना शरीर के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, जिससे थकान, कमजोरी और मेंटल स्ट्रेस जैसी दिक्कतें होती हैं.
 

ह्यूनआ ने मांगी फैंस से माफी

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर फैन्स ने चिंता और भावनाएं व्यक्त की. कई लोगों ने ह्यूनआ से अपनी सेहत का ध्यान रखने की अपील की. घटना के कुछ घंटों बाद, ह्यूनआ ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए कहा, “मुझे बहुत अफसोस है कि मैं मंच पर बेहोश हो गई. हाल के दिनों में मैं बहुत ज्यादा थकान और याददाश्त की समस्या का सामना कर रही हूं.” उन्होंने अपने फैन्स से माफ़ी माँगते हुए वादा किया कि वह अब अपनी सेहत पर ध्यान देंगी.

 

