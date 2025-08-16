विज्ञापन
Janmashtami Videos: लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप के ये Cute Videos, देखें AI का कमाल

Janmashtami 2025: आज जन्माष्टमी है, ऐसे में सोशल मीडिया पर भगवान कृष्ण के कई क्यूट- क्यूट वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे. यहां देखें.

Read Time: 3 mins
कभी नहीं देखी होंगी भगवान कृष्ण की इतनी Cute Video

Janmashtami Lord Krishna Childhood Videos: कृष्ण जन्माष्टमी 2025 आज पूरे भारत में मनाई जा रही है. यह त्योहार भगवान विष्णु के आठवें अवतार, भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. ऐसे में आज आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भगवान कृष्ण की मंत्रमुग्ध कर देने वाली वीडियो नजर आएगी. ये वीडियो इतने खूबसूरत हैं कि इन्हें देख आप भी श्रीकृष्ण के दिव्य बाल रूप में खो जाएंगे. ये सभी वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  (AI) के जरिए बनाए गए हैं और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं.  

अफ़गान जलेबी... पर IIT दिल्ली के छात्रों ने किया ऐसा जोशीला डांस, यूजर्स बोले- इसमें नोरा फ़तेही कौन है...

बच्चे मिलकर बना रहे हैं भगवान कृष्ण का जन्मदिन
एक वीडियो में देखा जा सकता है, बाल कृष्ण का जन्मदिन कई छोटे- छोटे बच्चे मिलकर मना रहे हैं. बाल कृष्ण के सामने एक सुंदर का केक रखा हुआ है और बच्चे ताली बजा रहे है, वहीं बाल कृष्ण ने बर्थडे की प्यारी से टोपी भी पहनी है.

बाल कृष्ण को प्यार-दुलार कर रही है मां

एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे छोटे से बाल कृष्ण को मां यशोदा बिस्तर से उठा रही है, लाड लड़ा रही है और प्यार नहला,खिला और झूला झुला रही है.

शिनचेन ने की बाल कृष्ण के साथ मस्ती
एक वीडियो में फेमस कार्टून कैरेक्टर शिनचेन बाल कृष्ण के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सिनचेन बाल कृष्ण को जगाने की कोशिश कर रहे हैं.

बाल कृष्ण के छोटे- छोटे हाथ
एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे मां यशोदा बाल कृष्ण के छोटे-छोटे हाथ पैरों पर सुंदर कड़े और पायल पहना रही हैं.

मां यशोदा ने बांधा बाल कृष्ण को
हम सभी जानते हैं कि बचपन में बाल कृष्ण काफी नटखट थे, ऐसे में उनकी कई शरारतों मां यशोदा काफी परेशान हो जाती थी. वहीं वीडियो में देखा जा सकता है कैसे बाल कृष्ण की शरारत से परेशान होकर बाल कृष्ण उन्हें पेड़ से बांधने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती है. 

ऐसे ही और भी वीडियोज आप यहां देख सकते हैं...

