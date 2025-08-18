जाह्नवी कपूर के साथ क्या हुआ ऐसा जो सोशल मीडिया पर उन्हें कहना पड़ा- रोज बोलूंगी भारत माता की जय...

अपनी आने वाली फिल्म 'परम सुंदरी' का प्रमोशन कर रहीं एक्ट्रेस जान्हवी कपूर, जन्माष्टमी समारोह के दौरान "भारत माता की जय" का नारा लगाने के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो गईं. यह वीडियो शनिवार का है जब जान्हवी ने इस उत्सव में दही हांडी कार्यक्रम में हिस्सा लिया. ऑनलाइन क्रिटिसिज्म और मीम्स का शिकार हो रहीं एक्ट्रेस ने अब इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए इस रिएक्शन दिया है. उन्होंने कार्यक्रम की एक क्लिप पोस्ट की, जिसमें वह मोमेंट दिखाया गया है जब उन्हें हांडी फोड़ने के लिए बुलाया गया था और इस दौरान भीड़ पहले से ही नारा लगा रही थी.

अपने कैप्शन में उन्होंने लिखा, "पूरा वीडियो LOL. उनके बोलने के बाद नहीं बोलती तो समस्या है, और बोलो तो भी वीडियो को एडिट कर मीम्स मटेरियल". जान्हवी ने आगे कहा, "वैसे सिर्फ जन्माष्टमी के दिन नहीं रोज बोलूंगी 'भारत माता की जय!'"

कार्यक्रम के दौरान 'मिस्टर एंड मिसेज माही' के एक्ट्रेस ने मराठी में एक छोटा सी स्पीच भी दी, जिसमें उन्होंने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं और प्रशंसकों से 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली 'परम सुंदरी' देखने की अपील भी की. यह आने वाली रोमांटिक कॉमेडी दिल्ली के एक लड़के (सिद्धार्थ मल्होत्रा) और केरल की एक लड़की (जान्हवी कपूर) के बीच की इंटर कल्चरल लव स्टोरी पर बेस्ड है. इस फिल्म में राजीव खंडेलवाल और आकाश दहिया भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. इसे प्रोड्यूस दिनेश विजान ने किया है. 'परम सुंदरी' 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.