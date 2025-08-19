विज्ञापन
विशेष लिंक

मोरपंख और बांसुरी संग कोरियन 'कृष्ण' का लुक हुआ वायरल, इंस्टाग्राम पर छा गया वीडियो

कोरिया के एक शख्स का जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. मोरपंख, बांसुरी और कान्हा की मस्ती से सजे इस लुक ने सबका दिल जीत लिया है.

Read Time: 2 mins
Share
मोरपंख और बांसुरी संग कोरियन 'कृष्ण' का लुक हुआ वायरल, इंस्टाग्राम पर छा गया वीडियो
जन्माष्टमी पर कोरियन युवक ने धारण किया कान्हा रूप, वीडियो ने जीते करोड़ों दिल

Korean man Krishna look: भारत में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ, जिसने सबका दिल जीत लिया. इसमें कोरिया के युवक यूनसू (Yunsoo) भगवान श्रीकृष्ण का रूप धारण किए नजर आए.

फैशन डिज़ाइनर ने सजाया कान्हा रूप (Yunsoo Krishna Instagram)

इस वीडियो को फैशन डिज़ाइनर आंचल अवेयर ने साझा किया. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं. युनसू वास्तव में कान्हा की आत्मा का प्रतीक है. उनका नटखटपन, प्यारा अंदाज़ और करुणा सब झलकती है. आंचल ने यह भी बताया कि उनकी मां और बहन ने भारत से खास सामान मंगवाकर इस लुक को तैयार करने में मदद की.

मोरपंख और बांसुरी से पूरा हुआ लुक (Korean dressed as Kanha)

वीडियो में यूनसू को पीली धोती, गहनों और मुकुट में देखा जा सकता है. सिर पर सजी मोरपंखी और हाथ में बांसुरी के साथ वह बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं, जैसे- धार्मिक ग्रंथों और चित्रों में 'कन्हैया' का वर्णन मिलता है.

सोशल मीडिया पर बरसे प्यार की बारिश (Krishna look viral Instagram)

यह वीडियो अब तक लगभग एक मिलियन व्यूज़ हासिल कर चुका है और हजारों लोगों ने कमेंट कर अपनी खुशी जताई है. किसी ने लिखा, इतना प्यारा कान्हा तो मैंने आज तक नहीं देखा, तो किसी ने कहा, आप राधा बनें या कृष्ण, आपकी सुंदरता अद्भुत है.

यूनसू बना सबका 'नटखट कान्हा' (Yunsoo Krishna dress up)

आंचल ने पोस्ट में यूनसू को अपना 'सनशाइन' बताया और लिखा, जिस तरह कान्हा की उपस्थिति दिलों को रोशन कर देती है, उसी तरह यूनसू भी मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी का उजाला है.'

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Korean Man Krishna Look, Janmashtami Viral Video, Yunsoo Krishna Instagram, Lord Krishna Cosplay, Korean Dressed As Kanha
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com