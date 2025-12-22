जर्मनी में बोले राहुल गांधी- भारत में लोकतंत्र पर हो रहा है हमला, हरियाणा में हम जीते थे...

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने जर्मनी दौरे के दौरान बर्लिन के एक कॉलेज से बीजेपी पर निशाना साधा. राहुल ने कहा कि संस्थानिक ढांचे, खुफिया और जांच एजेंसियों पर बीजेपी का कब्जा है. भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, हरियाणा में हम जीते थे लेकिन चुनावी व्यवस्था में समस्या की वजह से हमें हरा दिया गया. राहुल गांधी के संबोधन का ये वीडियो कांग्रेस ने ही जारी किया है.

राहुल गांधी ने आगे कहा, "हम तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में जीते. हम भारत में चुनावों की निष्पक्षता का मुद्दा उठाते रहे हैं. मैंने प्रेस कॉन्फ़्रेंसों के जरिए साबित भी किया कि हम हरियाणा में जीते थे और महाराष्ट्र में चुनाव निष्पक्ष नहीं थे. हमारे देश की संस्थाओं पर बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है."

उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा कि आपने मेरा प्रेस कांफ्रेंस देखा होगा. ब्राजील की महिला हरियाणा में वोट डाल रही है. हरियाणा की वोटर लिस्ट में उसका नाम 22 बार है. एक महिला एक बूथ पर 200 बार वोट डालती है. इन सवालों का चुनाव आयोग जवाब नहीं देता. हमें बुनियादी तौर पर लगता है कि भारत की चुनावी व्यवस्था में समस्या है.

राहुल गांधी ने कहा कि हमारे संस्थानिक ढांचे पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है. हमारी ख़ुफ़िया एजेंसी, सीबीआई, ईडी का हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. सीबीआई और ईडी के ज्यादातर केस बीजेपी के विरोधियों पर हैं. अगर आप बड़े व्यापारी हैं और कांग्रेस का समर्थन करने की कोशिश करते हैं तो आपको धमकी मिलेगी और जांच एजेंसियां पहुंच जाएंगी.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि भारत में ऐसा माहौल है कि संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही हैं. कांग्रेस ने इनका दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन बीजेपी इनका इस्तेमाल राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए करती है. पैसे को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच का अंतर तीस गुना है. लोकतांत्रिक ढांचे पर हमले हो रहे हैं.

उन्होंने कहा कि हमें रास्ता निकालना होगा. हम इसका सामना करेंगे. हम विपक्षी प्रतिरोध की ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो कामयाब हो. लेकिन हम बीजेपी से नहीं भारतीय संस्थाओं पर बीजेपी के क़ब्ज़े से भी लड़ रहे हैं.