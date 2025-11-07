खुद को किया था आइसोलेट, बढ़ गया था 45 किलो वजन... IAS अधिकारी ने बताई UPSC सफलता के पीछे की दर्दभरी कहानी

IAS Pari Bishnoi Success story: UPSC भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, जो उम्मीदवारों से अथक मेहनत, निरंतरता और आत्मविश्वास की मांग करती है. IAS अधिकारी परी बिश्नोई ने हाल ही में अपनी UPSC यात्रा साझा करते हुए कहा- “असली जीत तब होती है जब आप हार नहीं मानते.” उन्होंने बताया कि 2017 में पहली बार परीक्षा में असफल होने के बाद उनका आत्मविश्वास हिल गया था. उस असफलता ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से बुरी तरह प्रभावित किया.

राजस्थान लौटकर हुईं डिप्रेशन का शिकार

पहले प्रयास में असफल होने के बाद परी बिश्नोई अपने राजस्थान स्थित घर लौट आईं. उन्होंने खुद को पूरी तरह आइसोलेट कर लिया और तनाव में रहने लगीं. इस दौर में उन्होंने स्ट्रेस ईटिंग शुरू कर दी, जिसके कारण उनका वजन 45 किलो तक बढ़ गया. उन्होंने कहा कि यह समय उनके जीवन का सबसे मुश्किल दौर था, जहां शरीर और मन दोनों कमजोर हो चुके थे.

देखें Video:

इंटरव्यू कॉल बना टर्निंग पॉइंट

कुछ महीनों बाद जब UPSC इंटरव्यू कॉल आया, तो उनके भीतर एक नई ऊर्जा जागी. उन्होंने ठान लिया कि अब वो सिर्फ एक रैंक के लिए नहीं, बल्कि खुद की ग्रोथ और आत्मविश्वास के लिए लड़ेंगी. इसके बाद उन्होंने खुद को अनुशासन में ढाला, वर्कआउट शुरू किया, संतुलित आहार अपनाया और आत्मनियंत्रण पर काम किया. यही परिवर्तन उनकी नई शुरुआत का आधार बना.

2019 में पाई सफलता, हासिल की AIR 30 रैंक

परी बिश्नोई ने 2019 में UPSC परीक्षा पास कर ऑल इंडिया रैंक 30 हासिल की. उनकी यह उपलब्धि केवल एक परीक्षा की जीत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और धैर्य की मिसाल बन गई. वर्तमान में वे सिक्किम कैडर की IAS अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं.

वायरल हुआ प्रेरणादायक संदेश

इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो में उन्होंने लिखा:"असली जीत तब होती है जब आप हार नहीं मानते. अगर आप अभी किसी मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, तो आप अटके नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं. आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं." उनकी इस पोस्ट पर हजारों लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि परी ने उन्हें “हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करने” की प्रेरणा दी.

