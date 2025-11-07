दिल्ली के शख्स का जुगाड़ वायरल, सिर्फ 2000 रु में घर पर बनाया एयर प्यूरीफायर, 15 मिनट में AQI 400 से घटकर 50!

Air Purifier DIY: सर्दी के मौसम के साथ दिल्ली-एनसीआर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘सीवियर' कैटेगरी में पहुंच चुका है, जिससे लोग घरों में भी सांस लेने के लिए एयर प्यूरीफायर पर निर्भर हो गए हैं. लेकिन जहां महंगे एयर प्यूरीफायर हजारों रुपये में मिलते हैं, वहीं एक दिल्ली निवासी ने खुद ही सिर्फ 2000 रुपये में ऐसा प्यूरीफायर बना डाला जो महंगे ब्रांड्स को भी मात दे रहा है.
रेडिट यूजर का जुगाड़ू एयर प्यूरीफायर बना वायरल
Reddit पर शेयर किए गए पोस्ट में यूजर ने बताया कि उन्होंने कुछ आम चीजों से घर पर ही प्यूरीफायर बनाया. उन्होंने लिखा, “मैंने एक एग्जॉस्ट फैन और HEPA फिल्टर का इस्तेमाल किया है और इसका रिज़ल्ट Philips वाले प्यूरीफायर से भी बेहतर है.”
उपयोग की गई चीजें:
• 150mm एग्जॉस्ट फैन - 750 रुपये
• HEPA फिल्टर (Amazon से) - 1000 रुपये
• स्विच, रेगुलेटर और वायर - 65 रुपये
• कार्डबोर्ड और ग्लू गन - 150 रुपये
I Built my Personal Air Purifier for 2000 INR
byu/shukrant25 indelhi
नतीजे चौंकाने वाले, AQI 400 से घटकर 50
यूजर के अनुसार, यह जुगाड़ू मशीन 12x12 फीट के कमरे में सिर्फ 15 मिनट में AQI 400 से घटाकर 50 तक ले आई. वो भी सबसे धीमी स्पीड पर. इस पोस्ट के वायरल होते ही लोगों ने उनकी तारीफ की और कमेंट सेक्शन में ट्यूटोरियल की डिमांड की. एक यूजर ने लिखा, “भाई, वीकेंड पर वर्कशॉप रखो, मैं सामान लेकर आऊंगा.” दूसरे ने कहा, “कमाल का DIY है, ऐसे इनोवेशन ही असली समाधान हैं.”
दिल्ली की हवा: जानलेवा स्थिति
Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2025 में दिल्ली भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में छठे स्थान पर रही, जहां PM2.5 स्तर 107 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर दर्ज किया गया, जो सितंबर की तुलना में तीन गुना ज्यादा था.
2023 में 15% मौतों के लिए जिम्मेदार रहा प्रदूषण
Global Burden of Disease (GBD) रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में दिल्ली में हुई कुल मौतों में से करीब 15% मौतें केवल वायु प्रदूषण के कारण हुईं. 2018 में जहां ऐसी मौतों की संख्या 15,786 थी, वहीं 2023 में यह बढ़कर 17,188 हो गई.
