बड़े शौक से ऊंट की सवारी करने चला कपल, बैठते ही जानवर ने ऐसे उछाला, पति-पत्नी के साथ फिर जो हुआ, सहम गए लोग !

राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले में ऊंट पर सवारी करना एक कपल को भारी पड़ गया. ऊंट के अचानक उठने से दोनों नीचे गिर पड़े. वीडियो वायरल होने के बाद लोग बोले, ऊंट की सवारी मज़ाक नहीं, यह तो एक मंजिला छत से गिरने जैसा है!

ऊंट की सवारी करने चला कपल और फिर जो हुआ...

Couple falls from Camel: राजस्थान का मशहूर पुष्कर मेला इस समय पर्यटकों से भरा हुआ है. इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कपल ऊंट पर बैठता नजर आता है. जैसे ही ऊंट खड़ा होता है, अचानक संतुलन बिगड़ जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं.

ऊंट के झटके से गिरे पति-पत्नी

वीडियो में देखा जा सकता है कि ऊंट के झटके से पति-पत्नी दोनों बुरी तरह से ऊंट से नीचे गिरते हैं. महिला इतनी जोर से गिरीं कि कुछ देर तक उठ भी नहीं पाईं. मौके पर मौजूद लोग मदद के लिए भागे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ऊंट से गिरना किसी 1 मंजिला मकान की छत से गिरने जैसा होता है, इसलिए झटका काफी तेज़ था.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस वीडियो को एक्स पर @JaikyYadav16 नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है- राजस्थान के पुष्कर मेले में एक कपल ऊंट पर बैठा वैसे ही उन्हें ऊंट ने नीचे गिरा दिया. मोहतरमा तो बहुत देर तक उठ भी नहीं पाईं, ऊंट से नीचे गिरना मतलब 1 मंजिला मकान की छत से गिरना है. वीडियो को अबक 1 लाख 96 हज़ार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, लोग हैरान रह गए. किसी ने लिखा “ऊंट की सवारी लग्जरी नहीं, जुआ है”, तो किसी ने कहा “पुष्कर जाने वालों को अब हेलमेट पहनना पड़ेगा.” वीडियो पर मज़ेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई है.

विशेषज्ञों ने दी सावधानी की सलाह

स्थानीय पशुपालकों ने बताया कि ऊंट पर बैठते समय संतुलन बनाना बेहद ज़रूरी है, खासकर जब ऊंट खड़ा या बैठ रहा हो. उन्होंने पर्यटकों से कहा कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हमेशा गाइड या ऊंट चालक की बात ध्यान से सुननी चाहिए.

