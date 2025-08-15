एफिल टावर के रेस्टोरेंट ने खाने का मजा किया किरकिरा, व्लॉगर की दी घटिया रेटिंग सोशल मीडिया पर हुई वायरल

पेरिस घूमने गईं एक भारतीय ट्रैवल व्लॉगर (Indian Travel Vlloger) का टेस्टी फूड खाने का सपना एक विदेशी होटल में जाकर टूट गया. ये व्लॉगर ईफिल टॉवर (Eiffel Tower) के मशहूर टू-मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट Le Jules Verne में महंगा लंच करने गई थी. लेकिन ये लंच उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. यूके में रहने वाली इश्वार्या अपने पति साक्थि के साथ ‘Make Travel Easy' चैनल चलाती हैं और दुनियाभर के ट्रैवल अनुभव शेयर करती हैं. लेकिन इस बार इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनका रिव्यू चर्चा में आ गया. वजह है सख्त ब्रेड, ठंडा स्टार्टर और क्रीमी डेज़र्ट, जिसने इस लग्जरी लंच को उनके लिए यादगार के बजाय कड़वा अनुभव बना दिया.
उम्मीद पर खरा नहीं उतरा खाना
इश्वार्या ईफिल टॉवर के दूसरे फ्लोर पर स्थित Le Jules Verne में लंच के लिए पहुंचीं. शुरुआत में उन्हें ब्रेड दी गई, जो इतनी सख्त थी कि खाना मुश्किल हो गया. उन्होंने सर्वर से नरम ब्रेड मांगी. लेकिन साफ जवाब मिला—“नहीं है”. जो स्टार्टर परोसा गया वो भी ठंडा था. जिसे उन्होंने केवल 2/10 अंक दिए. मेन कोर्स को उन्होंने ठीक-ठाक बताते हुए 7/10 अंक दिए. उन्हें हैरानी तब हुई जब बगल में बैठी 82 साल की न्यूजीलैंड की महिला ने भी उसी तरह की परेशानी जाहिर की. इश्वार्या ने उनकी मदद की, बिस्किट दिलाए और होटल तक छोड़ आईं.
डेजर्ट ने किया सबसे ज्यादा निराश
मेन कोर्स के बाद उम्मीद थी कि डेजर्ट इस महंगे लंच को बचा लेगा. लेकिन नतीजा उलटा हुआ. इश्वार्या को डेजर्ट इतना ज़्यादा क्रीमी लगा कि उन्होंने सीधे 1/10 अंक दे डाले. इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा—“मैं यहां दोबारा कभी नहीं आऊंगी”. उनके रिव्यू के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कुछ ने उनका सपोर्ट किया, तो कुछ ने कहा कि उन्हें फ्रेंच खाने की आदत नहीं है. एक यूजर ने लिखा, “यूरोपियन ब्रेड सख्त होती है. यही उसका स्वाद है”, तो दूसरे ने बताया—“बागेट सूप में डुबोकर खाने के लिए होती है”.
वैसे, Tripadvisor और Google पर इस रेस्टोरेंट की रेटिंग 4 से ज्यादा है और लोग यहां के नज़ारों और सर्विस की खूब तारीफ करते हैं. लेकिन इश्वार्या के लिए यह लंच एक महंगा और फीका अनुभव बन गया.
