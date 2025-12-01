पेट की आवाज सुनते ही खाना ऑर्डर...बेंगलुरु के शख्स का अनोखा जुगाड़ वायरल, इंटरनेट पर मचा रहा है तहलका

AI Will Order Food When Feels Hungry: मान लीजिए आप ऑफिस के काम में डूबे हुए हैं, भूख तो लगी है...पर याद ही नहीं रहा कि खाना मंगवाना है. अचानक दरवाजे पर बेल बजे और सामने खड़ा हो डिलीवरी वाला 'सर, आपका ऑर्डर.' यही सीन अब सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है, क्योंकि एक भारतीय इंजीनियर ने ऐसा जुगाड़ बना दिया है, जो आपके बोलने से पहले आपकी भूख पहचान लेता है. हां, सचमुच पेट की आवाज सुनकर अपने-आप Zomato से खाना मंगवा देता है. यही है MOM-Meal Ordering Module.

सबसे अलग जुगाड़, भूख पहचानने वाला डिवाइस (AI Viral Invention)

इंस्टाग्राम की वायरल सीरीज 'Inventions You Will Never Think Of' में दिखाए गए इस गैजेट ने लोगों को हंसाया भी दिया और हैरान भी कर दिया. ये पहनने वाला छोटा-सा MOM आपके पेट से आने वाली गुर्र-गुर्र आवाज को पकड़ता है और समझ लेता है 'Boss को भूख लगी है.' क्रिएटर मजाक में कहते हैं 'इसका नाम MOM इसलिए रखा, क्योंकि ये बिल्कुल मां की तरह टाइम पर खाना खिलाता है' और इंटरनेट ने तुरंत इस आइडिया को उठा लिया. कुछ लोग बोले 'ये तो लाइफ सेवियर है' और कुछ बोले 'ये मेरा बैंक बैलेंस चौपट कर देगा.'

कैसे बना ये गैजेट? पूरी कहानी सुनिए… (Viral Technology)

इस इंजीनियर ने सबसे पहले अपनी बहन का स्टेथोस्कोप उठा लिया (बहनें सुन रही हों तो माफ कर देना), फिर एक छोटा माइक्रोफोन, साउंड सेंसर, ESP32 माइक्रोकंट्रोलर और छोटी-सी बैटरी जोड़कर पूरी मशीन तैयार की.

पेट की आवाज - माइक्रोफोन सुनता है.

साउंड सेंसर - तीव्रता पकड़ता है.

माइक्रोकंट्रोलर - डेटा Wi-Fi से लोकल सर्वर तक भेजता है.

सब कुछ इतना फाइन ट्यून कि ये आवाज की लंबाई और तीव्रता देखकर तय करता है कि 'आज भूकंप वाली भूख है या नॉर्मल वाली.'

अगर आवाज ज्यादा तेज हो, तो डिवाइस बड़ा ऑर्डर कर देता है, जैसे दो पिज्जा या पूरी बिरयानी.

जोमैटो से ऑटो-ऑर्डर, OMG मोमेंट यहीं है (Indian engineer invention)

MOM की सबसे अनोखी बात है इसका Zomato के MCP सर्वर से कनेक्शन. ये खुद ही आसपास के रेस्टोरेंट्स स्कैन करता है. रेटिंग चेक करता है. प्राइस फिल्टर लगाता है और यूजर की पिछली पसंद से एक डिश चुनकर ऑर्डर कर देता है. वीडियो में क्रिएटर दिखाता है कि कैसे वह कुछ नहीं करता और MOM अपने आप पिज्जा ऑर्डर कर देता है. डिलीवरी आते ही उनके चेहरे का रिएक्शन...टोटल वायरल गोल्ड.

लोगों के कमेंट, हंसी का तूफान (hunger detecting gadget)

एक यूजर ने लिखा, 'इसे अनावश्यक आविष्कारों की लिस्ट में डाल दो.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'भाई तुम मेरा बैंक बैलेंस खत्म करा दोगे.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'लगता है तेरी इंजीनियरिंग की डिग्री आखिर काम आई.' चौथे यूजर ने लिखा, 'ये वीडियो खास उन लोगों के लिए बना है जिनकी फुल-टाइम नौकरी है.' इंटरनेट इसे देखकर ठहाके लगा रहा है.

क्या यह आइडिया फ्यूचर में असली प्रोडक्ट बनेगा? (viral Instagram gadget)

फिलहाल ये सिर्फ एक मजेदार एक्सपेरिमेंट है, कोई कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं, लेकिन सोशल मीडिया की खुशी ये है...हर जुगाड़, हर पागलपन, हर आइडिया ट्रेंड बन सकता है और MOM ने वो कर दिखाया. टेक लवर्स को इसकी क्रिएटिविटी पसंद आई और फूड लवर्स को इसका काम.

