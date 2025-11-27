75 की उम्र में दादी ने किया ऐसा गुलाटी मार डांस, देख लोग बोले- ये रियल हैं या AI मैजिक?

75 Year Old Woman Viral Video: कहते हैं उम्र सिर्फ एक नंबर है, लेकिन कभी-कभी कोई ऐसा कर दिखाता है कि हम सच में इस लाइन पर भरोसा कर लेते हैं. जिंदगी में अक्सर हम सोचते हैं कि एक उम्र के बाद शौक, खुशी और मस्ती बैकग्राउंड में चली जाती है, पर सोशल मीडिया पर वायरल हुई 75 साल की एक दादी ने साबित कर दिया कि खुशियां उम्र पूछकर नहीं आतीं. इस वीडियो ने हर उस इंसान के चेहरे पर मुस्कुान बिखेर दी, जिसने कभी सोचा था कि 'अब मेरी उम्र नहीं रही.'

दादी का डांस जिसने इंटरनेट का दिल जीत लिया (grandmother dance video went viral)

सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है, जिसमें 75 साल की दादी डांस फ्लोर पर ऐसा धमाल मचा रही हैं कि देखने वाले बस हैरान रह जा रहे हैं. दादी की खास बात? उनके स्टेप्स, उनका जज्बा और उनका फ्लो...सब कुछ इतना स्मूद था कि लोग मजाक में बोल रहे हैं, 'ये तो AI लग रही हैं.' वीडियो में दादी बेफिक्री से, खुशी से और अपने ही अंदाज में ऐसे थिरकती हैं जैसे दुनिया की हर परेशानी उन्होंने डांस में ही छोड़ दी हो.

सबसे बड़ा WOW मोमेंट 'जब दादी ने मारी गुलाटी' (AI viral dance video)

बुजुर्ग महिला पहले ही जबरदस्त तरह से स्टेप्स कर रही थीं, लेकिन असली 'शोस्टॉपर' तब हुआ जब उन्होंने अचानक से गुलाटी मार दी. जी हां...75 साल की उम्र में ऐसी एनर्जी देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गईं. इंटरनेट पर यूजर्स ने कहा, ये पार्ट तो बिल्कुल AI जैसा लगता है. दूसरे यूजर ने लिखा, दादी मैट्रिक्स की ग्लिच हैं क्या? तीसरे यूजर ने लिखा, रियल लाइफ सुपरहीरो.

गाने ने भी बनाया वीडियो को और मसालेदार (Viral grandma dance)

वीडियो में बैकग्राउंड में बज रहा है...'महफिल में पिला दे साकी…' गाना तो पहले से ही सोशल मीडिया का फेवरेट था, लेकिन दादी के थिरकते कदमों ने इस गाने को नया ही स्वैग दे दिया.कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं, दादी ने गाने को नए लेवल पर ले लिया. दूसरे यूजर ने लिखा, इतना फुल ऑन एंटरटेनमेंट किसी बॉलीवुड पार्टी में भी नहीं मिलता. डांस के साथ-साथ दादी का कॉन्फिडेंस भी वीडियो की USP है. एक यूजर ने कमेंट किया, दादी बी लाइक...मैं नहीं तो कौन बे? तो वहीं दूसरे ने मजाकिया अंदाज में लिखा, जय दादी की. दादी का यही बेफिक्र एटिट्यूड लोगों के दिल में घर कर गया. कई लोगों ने लिखा कि ऐसे वीडियो देखकर मन को पॉजिटिविटी मिलती है और लगता है कि जिंदगी में मजा लेने की कोई उम्र नहीं होती.

AI या रियल? इंटरनेट की मजेदार बहस (Funny viral dance video)

वीडियो इतने परफेक्ट एंगल, बैलेंस और फ्लो के साथ शूट हुआ है कि कई लोग इसे AI जनरेटेड बताने लगे, लेकिन असल बात यही है कि असली टैलेंट को देखकर लोग अक्सर यकीन ही नहीं कर पाते. शायद इसलिए ये वीडियो और भी वायरल हो रहा है, क्योंकि इसमें रियल लोगों की रियल खुशी दिखती है.

