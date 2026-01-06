बेंगलुरु में आग लगने से महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत, दम घुटने की आशंका

बेंगलुरु के सुब्रमण्य लेआउट में 3 जनवरी की रात को एक दर्दनाक हादसे में 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई. मृतका की पहचान शार्मिला के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मंगलुरु की रहने वाली थीं और आईटी कंपनी एक्सेंचर में काम करती थीं. पुलिस के अनुसार, रात करीब 10:30 बजे मकान मालिक विजयेंद्र ने घर से धुआं निकलते देखा और तुरंत राममूर्ति नगर पुलिस को सूचना दी.

ये भी पढ़ें : बेंगलुरु: सिनेमा में लेडीज टॉयलेट में कैमरा मिलने से हड़कंप, रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी की जमकर पिटाई

पुलिस ने क्या कुछ बताया

फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई, तब तक घर धुएं से भर चुका था. आग बुझाने के बाद शार्मिला को बेहोशी की हालत में पाया गया. उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच में पुलिस को संदेह है कि शार्मिला का दम घुटने से निधन हुआ. वह घर के एक कमरे में रह रही थीं, जबकि उनकी सहेली उस समय अपने पैतृक स्थान पर गई हुई थी.

FSL टीम भी मौके पर पहुंची

ऐसा माना जा रहा है कि आग सहेली के कमरे से शुरू हुई और धुआं फैलने पर शार्मिला ने दरवाजा खोला, सांस के साथ धुंआ शरीर में गया और वहीं गिर पड़ीं. शार्मिला करीब एक साल पहले नौकरी के लिए बेंगलुरु आई थीं. फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है. पुलिस ने राममूर्ति नगर थाने में अस्वाभाविक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें : पक्षी के जरिये जासूसी? नौसेना बेस के पास मिला सीगल, पैरों में लगा था चीन का GPS ट्रैकर