विज्ञापन
विशेष लिंक

बेंगलुरु में आग लगने से महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत, दम घुटने की आशंका

बेंगलुरु के सुब्रमण्य लेआउट में आग लगने से एक्सेंचर की महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर शार्मिला की मौत हो गई. आग लगने से महिला का दम घुटने की आशंका जताई जा रही है.

Read Time: 2 mins
Share
बेंगलुरु में आग लगने से महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत, दम घुटने की आशंका
  • बेंगलुरु के सुब्रमण्य लेआउट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर शार्मिला की आग में दम घुटने से मौत हुई
  • शार्मिला एक्सेंचर कंपनी में काम करती थीं और वह मूल रूप से मंगलुरु की रहने वाली थीं
  • मकान मालिक विजयेंद्र ने घर से धुआं निकलते देख पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बेंगलुरु:

बेंगलुरु के सुब्रमण्य लेआउट में 3 जनवरी की रात को एक दर्दनाक हादसे में 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई. मृतका की पहचान शार्मिला के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मंगलुरु की रहने वाली थीं और आईटी कंपनी एक्सेंचर में काम करती थीं. पुलिस के अनुसार, रात करीब 10:30 बजे मकान मालिक विजयेंद्र ने घर से धुआं निकलते देखा और तुरंत राममूर्ति नगर पुलिस को सूचना दी.

Latest and Breaking News on NDTV

ये भी पढ़ें : बेंगलुरु: सिनेमा में लेडीज टॉयलेट में कैमरा मिलने से हड़कंप, रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी की जमकर पिटाई

पुलिस ने क्या कुछ बताया

फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई, तब तक घर धुएं से भर चुका था. आग बुझाने के बाद शार्मिला को बेहोशी की हालत में पाया गया. उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच में पुलिस को संदेह है कि शार्मिला का दम घुटने से निधन हुआ. वह घर के एक कमरे में रह रही थीं, जबकि उनकी सहेली उस समय अपने पैतृक स्थान पर गई हुई थी.

FSL टीम भी मौके पर पहुंची

ऐसा माना जा रहा है कि आग सहेली के कमरे से शुरू हुई और धुआं फैलने पर शार्मिला ने दरवाजा खोला, सांस के साथ धुंआ शरीर में गया और वहीं गिर पड़ीं. शार्मिला करीब एक साल पहले नौकरी के लिए बेंगलुरु आई थीं. फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है. पुलिस ने राममूर्ति नगर थाने में अस्वाभाविक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें : पक्षी के जरिये जासूसी? नौसेना बेस के पास मिला सीगल, पैरों में लगा था चीन का GPS ट्रैकर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bengaluru Fire Accident, Software Engineer Death, Sharmila Accenture, Subramanya Layout Fire, Suffocation Death, Bengaluru House Fire, Mangaluru Native Engineer
Get App for Better Experience
Install Now