विज्ञापन
विशेष लिंक

वियतनाम में भारतीयों ने ऐसा क्या किया, शॉपिंग में रुपए एक्सेप्ट करने लगे लोकल लोग, हिंदी में दिखे संदेश

वियतनाम में तो इंडिया टूरिस्ट्स की महफिल जमती जा रही है. यहां तक कि भारतीय पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. वहीं ताइवान, जो खूबसूरत है मगर इंडिया मार्केट को सही से नहीं पकड़ पा रहा, एक बेमिशाल मौका गंवा रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
वियतनाम में भारतीयों ने ऐसा क्या किया, शॉपिंग में रुपए एक्सेप्ट करने लगे लोकल लोग, हिंदी में दिखे संदेश
वियतनाम ने जीत लिया भारतीय दिल, ताइवान अब भी पहचान को तरसता

Vietnam Indian Tourists: वियतनाम इस समय भारतीय पर्यटकों के लिए हॉट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है. आधिकारिक वियतनाम टूरिज्म डेटा के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में भारतीय आगंतुकों की संख्या डबल और ट्रिपल हो चुकी है. पहले जहां 2019 में सिर्फ 1.69 लाख भारतीय गए थे, वहीं 2023 में यह संख्या 3.92 लाख के करीब पहुंच गई. 2025 में अक्टूबर तक 4.43 लाख से ज्यादा भारतीय वियतनाम आ चुके हैं, जो साल-दर-साल बढ़ोतरी को दर्शाता है.

ये भी पढ़ें:-चीन में आलू-टमाटर की तरह क्यों बिक रही चांदी, सड़कों पर रेहड़ी लगा रहे लोग

वियतनाम में बढ़ती भारतीय टूरिस्ट की भीड़ (Vietnam Attracts Growing Number of Indian Tourists)

वियतनाम की लोकल एक्सपीरियंस, खूबसूरत बीच, संस्कृति, कम खर्च और ई-वीजा सुविधाओं ने इसे भारतियों के लिए और आकर्षक बनाया है. कई भारतीय परिवार, कपल और दोस्त ग्रुप यहां छुट्टियों के लिए पहुंच रहे हैं और वहां के होटल, खाने और ट्रैवल पैकेज बजट-फ्रेंडली होने के कारण यह विकल्प और प्रचलित हो रहा है.

ताइवान-संभावनाओं के बावजूद कम नजर आता ब्रांड (Taiwan Struggles with India Tourism Branding)

वहीं दूसरी तरफ ताइवान के पास भी आकर्षक खूबसूरती और एडवेंचर है, मगर वह भारतीय टूरिस्ट मार्केट को उतनी ग्रैब नहीं कर पाया जितना वियतनाम कर रहा है. ताइवान टूरिज्म ने 2025 में भारत से 30% से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की है, लेकिन कुल संख्या अभी भी अपेक्षाकृत कम है और व्यापक पहचान की कमी महसूस होती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि ताइवान को इंडिया-फोकस्ड मार्केटिंग, उड़ानों की बेहतर कनेक्टिविटी और स्थानीय अनुभवों को प्रमुखता से दिखाने की जरूरत है. भारत में वीजा और प्रचार अभियान को मजबूत करना होगा, ताकि भारतीय ट्रैवलर्स के बीच ताइवान 'मस्ट-विजिट' ब्रांड बन जाए.

ये भी पढ़ें:-रेगिस्तान के बीच मिला सोने से भरा 500 साल पुराना जहाज! आखिर समुद्र से यहां कैसे पहुंचा?

भारत-वियतनाम रिश्तों की गहराई (India-Vietnam Relations)

भारत और वियतनाम के बीच यात्रा और कल्चरल एक्सचेंज बढ़ रहा है. भारतीय यात्रियों का वियतनाम के प्रति आकर्षण बुनियादी कारणों जैसे कीमत, सुविधा और अनुभवों से जुड़ा है. जबकि ताइवान के लिए यह संकेत है कि अगर वह इंडिया टिकट को सही तरह से टैप करे, तो संभावनाएं बहुत बड़ी हैं. वियतनाम ने भारतीय यात्रियों के दिल में जगह बना ली है और इसे एक बेमिसाल सफल कहानी के रूप में देखा जा रहा है. वहीं ताइवान के पास भी मौके हैं, बस ज्यादा स्पष्ट, इंडिया-फ्रेंडली मार्केटिंग की जरूरत है.

टैक्स का असर और रेटिंग (Travel Trends)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर यह पोस्ट को @sanahashmi1 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जिसके कैप्शन में लिखा है, 'वियतनाम में भारतीय पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है और कुछ जगहों पर तो भारतीय रुपये भी स्वीकार किए जाते हैं. यह भारत-वियतनाम संबंधों की गहराई को दर्शाता है. यह समझना मुश्किल है कि ताइवान अभी तक भारतीय पर्यटन बाजार का लाभ क्यों नहीं उठा पा रहा है. ताइवान के पास देने के लिए बहुत कुछ है, फिर भी उसका प्रचार-प्रसार लगभग न के बराबर है और हर चीज अनावश्यक रूप से महंगी लगती है. यह एक स्पष्ट चूक है. ताइवान वियतनाम से बहुत कुछ सीख सकता है.'

ये भी पढ़ें:-भारत ने OnlyFans पर उड़ाए करोड़ों, 11वें नंबर पर...क्या कर रहा है इंडिया?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vietnam Indian Tourists, India To Vietnam Travel, Taiwan Tourism India, India Outbound Travel, Vietnam Visa India
Get App for Better Experience
Install Now