वियतनाम में भारतीयों ने ऐसा क्या किया, शॉपिंग में रुपए एक्सेप्ट करने लगे लोकल लोग, हिंदी में दिखे संदेश

Vietnam Indian Tourists: वियतनाम इस समय भारतीय पर्यटकों के लिए हॉट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है. आधिकारिक वियतनाम टूरिज्म डेटा के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में भारतीय आगंतुकों की संख्या डबल और ट्रिपल हो चुकी है. पहले जहां 2019 में सिर्फ 1.69 लाख भारतीय गए थे, वहीं 2023 में यह संख्या 3.92 लाख के करीब पहुंच गई. 2025 में अक्टूबर तक 4.43 लाख से ज्यादा भारतीय वियतनाम आ चुके हैं, जो साल-दर-साल बढ़ोतरी को दर्शाता है.

वियतनाम में बढ़ती भारतीय टूरिस्ट की भीड़ (Vietnam Attracts Growing Number of Indian Tourists)

वियतनाम की लोकल एक्सपीरियंस, खूबसूरत बीच, संस्कृति, कम खर्च और ई-वीजा सुविधाओं ने इसे भारतियों के लिए और आकर्षक बनाया है. कई भारतीय परिवार, कपल और दोस्त ग्रुप यहां छुट्टियों के लिए पहुंच रहे हैं और वहां के होटल, खाने और ट्रैवल पैकेज बजट-फ्रेंडली होने के कारण यह विकल्प और प्रचलित हो रहा है.

Vietnam is packed with Indian tourists, and in some places Indian rupees are even accepted. That says a lot about the depth of India–Vietnam relations.

It's hard to understand why Taiwan is still not tapping into the Indian tourist market. Taiwan has so much to offer, yet the… pic.twitter.com/Pu0kakfNGX — Sana Hashmi | 胡莎娜 🇮🇳 (@sanahashmi1) December 30, 2025

ताइवान-संभावनाओं के बावजूद कम नजर आता ब्रांड (Taiwan Struggles with India Tourism Branding)

वहीं दूसरी तरफ ताइवान के पास भी आकर्षक खूबसूरती और एडवेंचर है, मगर वह भारतीय टूरिस्ट मार्केट को उतनी ग्रैब नहीं कर पाया जितना वियतनाम कर रहा है. ताइवान टूरिज्म ने 2025 में भारत से 30% से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की है, लेकिन कुल संख्या अभी भी अपेक्षाकृत कम है और व्यापक पहचान की कमी महसूस होती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि ताइवान को इंडिया-फोकस्ड मार्केटिंग, उड़ानों की बेहतर कनेक्टिविटी और स्थानीय अनुभवों को प्रमुखता से दिखाने की जरूरत है. भारत में वीजा और प्रचार अभियान को मजबूत करना होगा, ताकि भारतीय ट्रैवलर्स के बीच ताइवान 'मस्ट-विजिट' ब्रांड बन जाए.

भारत-वियतनाम रिश्तों की गहराई (India-Vietnam Relations)

भारत और वियतनाम के बीच यात्रा और कल्चरल एक्सचेंज बढ़ रहा है. भारतीय यात्रियों का वियतनाम के प्रति आकर्षण बुनियादी कारणों जैसे कीमत, सुविधा और अनुभवों से जुड़ा है. जबकि ताइवान के लिए यह संकेत है कि अगर वह इंडिया टिकट को सही तरह से टैप करे, तो संभावनाएं बहुत बड़ी हैं. वियतनाम ने भारतीय यात्रियों के दिल में जगह बना ली है और इसे एक बेमिसाल सफल कहानी के रूप में देखा जा रहा है. वहीं ताइवान के पास भी मौके हैं, बस ज्यादा स्पष्ट, इंडिया-फ्रेंडली मार्केटिंग की जरूरत है.

टैक्स का असर और रेटिंग (Travel Trends)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर यह पोस्ट को @sanahashmi1 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जिसके कैप्शन में लिखा है, 'वियतनाम में भारतीय पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है और कुछ जगहों पर तो भारतीय रुपये भी स्वीकार किए जाते हैं. यह भारत-वियतनाम संबंधों की गहराई को दर्शाता है. यह समझना मुश्किल है कि ताइवान अभी तक भारतीय पर्यटन बाजार का लाभ क्यों नहीं उठा पा रहा है. ताइवान के पास देने के लिए बहुत कुछ है, फिर भी उसका प्रचार-प्रसार लगभग न के बराबर है और हर चीज अनावश्यक रूप से महंगी लगती है. यह एक स्पष्ट चूक है. ताइवान वियतनाम से बहुत कुछ सीख सकता है.'

