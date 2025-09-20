रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्री कर रहे थे ट्रेन का इंतज़ार, तभी महिला ने कर दी ऐसी अनाउंसमेट, पैसेंजर हो गए हैरान !

रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करना आम बात है, लेकिन कभी-कभी ऐसे वाकये सामने आ जाते हैं जो यात्रियों को हैरान कर देते हैं. हाल ही में एक रेलवे स्टेशन से ऐसा ही मजेदार वाकया सामने आया है. जहां यात्री प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक स्पीकर से अनाउंसमेंट शुरू हुआ. आमतौर पर यात्री उम्मीद करते हैं कि स्पीकर से ट्रेन का नंबर, आने-जाने का समय या प्लेटफॉर्म बदलने जैसी जानकारी दी जाएगी, लेकिन इस बार महिला की आवाज़ ने सभी को चौंका दिया.

लोगों को लगा कोई तकनीकी गलती है

अनाउंसमेंट की शुरुआत तो सामान्य थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद महिला ने ऐसा मजाकिया वाक्य बोला कि सभी यात्री हैरान रह गए. डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर माइक से हो रही अनाउंसमेंट में महिला कह रही होती है कि 'ऐ गोलू हिया कंट्रोल रूम में आवा'. महिला कंट्रोल रूम से चिल्ला-चिल्लाकर एक साथ गोलू और सूरज का नाम ले रही होती है. पहले तो लोगों को लगा कि शायद यह कोई तकनीकी गलती है, लेकिन जब आवाज़ दोबारा आई तो सब समझ गए कि यह कोई मजाकिया गलती या शरारत है. यात्री एक-दूसरे को देखने लगे और कुछ तो जोर-जोर से हंसने भी लगे.

झारखंड में स्थित डालटनगंज (DTO) के बारे में बात करें तो ये झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर को जोड़ता है. यहां से रोज़ाना लगभग भारी संख्या में यात्री आते-जाते हैं. स्टेशन पूरी तरह इलेक्ट्रिफाइड है और इसमें 4 प्लेटफॉर्म, फूड कोर्ट समेत और भी कई सुविधाएं मौजूद हैं. इस स्टेशन का नाम अंग्रेजी अधिकारी कर्नल डाल्टन के नाम पर रखा गया था.

यात्रियों ने इसे लापरवाही बताया

यह घटना सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग पहले तो चौंक गए, लेकिन बाद में सबके चेहरे पर हंसी थी. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @vayasudhakar55 नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को अबतक 35 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और एक लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

लोग वीडियो पर ढेरों फनी कमेंट कर रहे हैं. कई लोगों ने मजाक में लिखा कि रेलवे को ऐसे “फनी अनाउंसमेंट” रोजाना करवाने चाहिए, ताकि इंतजार करते समय बोरियत न हो. वहीं कुछ यात्रियों ने इसे लापरवाही बताया और कहा कि स्टेशन पर मजाक करने की बजाय केवल जरूरी जानकारी ही साझा होनी चाहिए.

घटना चर्चा का विषय बन गई

रेलवे की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह घटना यात्रियों के बीच चर्चा का विषय बन गई है. एक तरफ लोग इसे हंसी-मजाक में ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे गंभीर मानते हुए नियमों में ढिलाई बता रहे हैं. फिलहाल, यह वाकया यात्रियों के लिए ट्रेन के इंतजार को यादगार बना गया. अक्सर लंबा इंतजार लोगों को थका देता है, लेकिन इस अनाउंसमेंट ने सबको कुछ देर के लिए मुस्कुराने का मौका जरूर दे दिया.

