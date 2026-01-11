विज्ञापन

Raja Saab Collection Day 2: प्रभास की द राजा साब दो दिन में 100 करोड़ पार, बनाया ये रिकॉर्ड!

The Raja Saab Box Office Collection Day 2: सैकनिल्क के अनुसार, धुरंधर राज में अब प्रभास की द राजा साब ने पहले दिन जहां 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था तो वहीं दूसरे दिन 100 करोड़ की कमाई हासिल कर ली है.

Raja Saab box office: राजा साब बनीं अब तक की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली हॉरर फैंटसी
नई दिल्ली:

The Raja Saab Worldwide Box Office Collection Day 2: 5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर 36 दिनों बाद भी टिकी हुई है और करोड़ों में कमाई करती हुई नजर आ रही है. इसी बीच 9 जनवरी को बाहुबली और कल्कि 2898एडी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले प्रभास की लेटेस्ट फिल्म द राजा साब रिलीज हो गई है, जिसका पहले दिन का कलेक्शन चर्चा में रहा. द राजा साब को प्रोड्यूस करने वाले द पीपल मीडिया फैक्ट्री ने जानकारी दी कि 112 करोड़ वर्ल्ड़वाइड ग्रॉस कलेक्शन के साथ हॉरर फैंटसी फिल्म की अब तक की सबसे ज्यादा ओपनिंग वाली फिल्म द राजा साब बन गई है.

द राजा साब की दो दिन की कमाई

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, प्री रिलीज शोज से 9.15 करोड़ की कमाई के बाद पहले दिन द राजा साब ने 53.75 करोड़ की कमाई हासिल की थी, जिसमें तेलुगू में 47.15 करोड़, हिंदी में 6 करोड़, तमिल में 40 लाख, कन्नड़ में 10 लाख और मलयालम में 10 लाख की कमाई हासिल की थी. वहीं दूसरे दिन आंकड़ा 27.83 करोड़ रहा है. इसमें तेलुगू में 22.38 करोड़, हिंदी में 5.2 करोड़, तमिल में 15 लाख, कन्नड़ में 6 लाख, मलयालम में 4 लाख की कमाई फिल्म ने की है, जिसके बाद भारत में द राजा साब का नेट कलेक्शन 90.73 करोड़ हो गया है. इसमें 78.68 करोड़ तेलुगू में, 11.2 करोड़ हिंदी में, तमिल में 55 लाख, कन्नड़ में 16 लाख, मलयालम में 14 लाख की कमाई शामिल है. वहीं वर्ल्डवाइड कमाई देखें तो 138.4 करोड़ फिल्म ने कमाए हैं.

द राजा साब के बारे में

पैन इंडिया स्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' का लंबे समय से इंतजार था और आखिरकार यह फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. फिल्म को मारुति दसारी ने डायरेक्ट किया है और इसे पीपल मीडिया फैक्ट्री और आईवीवाई एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है, जिसमें प्रभास के साथ मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, संजय दत्त और बोमन ईरानी जैसे कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आ रहे हैं. यह फिल्म पांच भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज की गई है, ताकि देशभर में फैंस इसका आनंद ले सकें.

द राजा साब का रिव्यू

रिलीज के दिन फैंस का उत्साह जमकर देखने को मिला था. सिनेमाघरों के बाहर प्रभास के फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी. फैंस ने प्रभास के पोस्टर पर फूल चढ़ाए और उनकी पूजा भी की. यही नहीं, उनके पोस्टर को दूध से स्नान भी कराया गया. फिल्म रिलीज होने की खुशी में फैंस ने आतिशबाजी भी की और जमकर पटाखे फोड़े. कई फैंस ने प्रभास के नाम के नारे लगाए और जमकर डांस भी किया. कुछ ने अपना प्यार और समर्थन दिखाने के लिए प्रभास के पोस्टर वाली टी-शर्ट पहनी. वहीं एक फैन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, ''मैं 'द राजा साब' देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हूं. यह फिल्म हॉरर-कॉमेडी है और प्रभास को बड़े पर्दे पर देखने का मजा ही कुछ और है.'' वहीं एक और फैन ने कहा, ''हमारे लिए प्रभास का जादू कभी पुराना नहीं होता। चाहे हॉरर हो या कॉमेडी, जब प्रभास स्क्रीन पर होते हैं, सब भूल जाते हैं. '' वहीं कुछ फैंस सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई लोगों ने प्रभास की एक्टिंग की तारीफ की, वहीं कुछ ने फिल्म के सेकेंड हाफ और क्लाइमेक्स को शानदार बताया.

