LPG खत्म? टेंशन नहीं...किचन वेस्ट से ऐसे बनाओ अपना फ्यूल

Cooking Gas From Waste: सोचिए...किचन का बचा हुआ खाना, सब्जी के छिलके और कूड़ेदान में जाने वाला वेस्ट...अगर वही आपके चूल्हे की गैस बन जाए तो? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन पुणे के एक IIT इंजीनियर ने इसे हकीकत बना दिया है. जहां लोग LPG सिलेंडर के लिए परेशान हैं, वहीं ये शख्स पिछले 7 साल से बिना गैस खरीदे खाना बना रहा है. राज है एक ऐसा देसी लेकिन स्मार्ट जुगाड़, जो कचरे को ही ईंधन में बदल देता है और अब ये आइडिया तेजी से वायरल हो रहा है. प्रियदर्शन का ये आइडिया सिर्फ जुगाड़ नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरत है. अगर हर घर ऐसा सोच ले, तो गैस सिलेंडर की टेंशन खत्म हो सकती है और धरती को भी राहत मिलेगी.

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कचरे से बन रहा है खाना पकाने का गैस (Cooking Gas Made from Kitchen Waste)

पुणे के IIT इंजीनियर प्रियदर्शन शास्त्रबुद्धे ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, जो सुनने में फिल्मी लगे, लेकिन हकीकत है. उनका बनाया हुआ Vaayu biodigester किचन के कचरे को गैस में बदल देता है. पिछले 7 सालों से उन्होंने एक भी LPG cylinder नहीं खरीदा. आसपास के घरों से मिलने वाला करीब 11 किलो organic waste हर दिन 800 लीटर तक cooking gas में बदल जाता है, यानी जो कचरा पहले बेकार था, वही अब ईंधन बन गया है.

कैसे काम करता है ये अनोखा सिस्टम? (How This Unique System Works)

इस Vaayu system में बस सब्जी के छिलके, बचा हुआ खाना या organic waste डालना होता है. इसके बाद natural bacteria उस कचरे को तोड़कर methane gas बनाते हैं. ये गैस एक balloon में स्टोर होती है, जो सीधे चूल्हे से जुड़ जाती है. इस तरह clean energy से खाना पकता है. यह पूरी प्रक्रिया eco friendly है और LPG का शानदार alternative बन रही है.

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सैकड़ों घरों में पहुंच चुका है ये जुगाड़ (This Innovation Reaches Hundreds of Homes)

आज करीब 350 से ज्यादा घर इस biogas system का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हर साल लगभग 2500 LPG cylinders की बचत हो रही है. पुणे के एक रेस्टोरेंट में तो रोज 60 से 100 किलो तक food waste से खाना बनाया जा रहा है. वहीं अंगद पाटवर्धन नाम के शख्स 2022 से पूरी तरह LPG free हो चुके हैं. भारत में हर इंसान सालाना करीब 55 किलो food waste पैदा करता है. अगर यही कचरा fuel बन जाए, तो ना सिर्फ खर्च बचेगा, बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)

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